Christian De Sica, le parole dopo la morte della sorella: "Mi mancherai"

È addolorato Christian De Sica per la morte della sorella Emilia, scomparsa ieri all'età di 83 anni. Emi - così veniva chiamata da tutti - era la primogenita di Vittorio De Sica, nata dal matrimonio con l'attrice torinese Giuditta Rissone.

L'attore romano ha condiviso sul suo profilo Instagram una vecchia foto di sua sorella con il papà: "Ciao Emi, mi mancherai - ha scritto - Dai un bacio a papà". Un post al quale seguono moltissimi messaggi di affetto e cordoglio da parte di amici e fan.

Sotto il post di Christian De Sica per sua sorella Emi

Chi era Emi De Sica

Emilia De Sica, conosciuta come Emi, era la primogenita di Vittorio De Sica, avuta dalla prima moglie Giuditta Rissone. Dopo di lei, l'attore e regista sposò María Mercader da cui ebbe i figli Manuel, nel 1949, e Christian, nel 1951. E proprio l'attore, parlando della vita privata del padre che, seppur divorziato, non seppe rinunciare alla sua prima famiglia, raccontò tempo fa l'aneddoto che ricorda il giorno che conobbe la sorella Emi: "Si divideva tra noi e la prima moglie Giuditta Rissone e la figlia Emy con la quale ci siamo conosciuti la prima volta al telefono. Ci chiama, dicendo: 'Pronto sono tua sorella'. Quando papà seppe della telefonata, ci chiese preoccupato: 'Che v'ha detto?'. Io gli rispondo: 'Che è nostra sorella! E tu papà ce lo potevi dire prima, no?'. Poi riuscì a divorziare e finalmente i miei genitori si sposarono in un paese vicino a Parigi: erano già in là con l’età, eppure mia madre non rinunciò all'abito bianco, molto bello".