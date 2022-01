Tutto quello che sappiamo su 4 Metà, il nuovo film Netflix che fa riflettere sul concetto di "anima gemella"

È vero che per ogni persona c'è un'unica anima gemella? E com'è fatta? Ci somiglia o è il nostro opposto? Se anche voi vi siete sempre fatti queste domande, senza trovare una risposta allora non potete perdervi 4 Metà, il nuovo film Netlfix, nato da un'idea di Martino Coli, che tenta di dare una risposta a questi quesiti esistenziali e sviscerare, in ogni suo dettaglio, il concetto stesso d'amore e "anima gemella". Della durata di soli 90 minuti, questa nuova storia romantica del catalogo Netflix cercherà di mettere alla prova la veridicità della teoria sull'anima gemella creando realtà alternative per i protagonisti della storia e portando lo spettatore a riflettere su tutti i mondi possibili dell'amore.

Questa storia, inoltre, ha dato spunto per il nuovo (e primo) romanzo dello sceneggiatore italiano Martino Coli che l'ha adattata a romanzo e la pubblicherà l'11 gennaio 2022 in versione cartacea e Ebook.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questo film e quando potremo trovarlo sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer di 4 Metà

Di cosa parla 4 Metà e perché guardarlo

Che per ogni persona esista un’anima gemella è una teoria molto romantica ma forse poco scientifica, e per Luca e Sara la tentazione di metterla alla prova è forte. Ma soprattutto, quest’anima gemella, com’è fatta? Ci somiglia o è il nostro opposto? È così che quasi per sfida i due invitano a cena quattro amici che, guarda caso, sono single: Chiara, Matteo, Giulia e Dario. “Quattro metà” è una commedia romantica che racconta le storie di quattro personaggi e delle quattro coppie che questi potrebbero formare in due possibili realtà alternative. Chi si innamorerà di chi? A voi scoprirlo!

Chi c'è nel cast di 4 Metà

Il cast di 4 Metà è formato da Ilenia Pastorelli nei panni di Chiara, un medico anestesista un po' sbadata e con la testa sulle nuvole. Chiara è in cerca di una relazione stabile e non ha paura di seguire il suo istinto e ammettere cosa vuole davvero nella vita. Poi c'è Giulia, interpretata da Matilde Gioli, una ricercatrice di statistica, pragmatica, schietta e anche un po' disillusa dall'amore. Nel cast c'è anche Giuseppe Maggio che veste i panni di Dario, un avvocato amante delle donne e del piacere. Affascinante, ironico e apparentemente superficiale, in realtà sta aspettando il grande amore della sua vita. E infine c'è Matteo, interpretato da Matteo Martari, il classico intellettuale che ha sempre paura di buttarsi nelle relazioni.

Quando esce 4 Metà su Netflix

4 Metà debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 5 gennaio 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.