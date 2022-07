Cosa sappiamo su White Noise, il nuovo film Netflix di Noah Baumbach dopo Marriage Story

Netflix sta per lanciare un nuovo film di Noah Baumbach dopo il grande successo di Marriage Story. Si tratta di White Noise, un film basato sul libro di Don DeLillo, scritto per lo schermo e diretto da Noah Baumbach con Adam Driver e Greta Gerwig tra i protagonisti. Non si tratta solo di uno dei film più attesi di Netflix ma, questa pellicola, è stata scelta per aprire la Mostra del Cinema di Venezia e sarà un film in concorso per aggiudicarso l'ambito leone d'oro al 79° festival del cinema del Lido di Venezia. Ma di cosa parla questo film e quando potremo trovarlo sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

White Noise: di cosa parla

Allo stesso tempo esilarante e terrificante, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana contemporanea nell’affrontare i conflitti mondani della vita quotidiana, alle prese con i misteri universali dell’amore e della morte, e la possibilità della felicità in un mondo incerto.

Chi c'è nel cast di White Noise

Oltre ai due protagonisti Adam Driver e Greta Gerwig, completano il cast del film anche Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger?.

Quando esce White Noise su Netflix

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale di White Noise su Netflix ma il film è in programma per arrivare sul catalogo della piattaforma di streaming dopo il debutto il 31 agosto 2022 a Venezia e, molto probabilmente, sarà su Netflix verso la fine del 2022 giusto in tempo per la cosiddetta "award season" tentanto di rientrare tra le candidature agli Oscar.