Gf Vip, bacio bollente tra Alex Belli e Soleil. Delia Duran sbotta sui social

(Nel video il bacio tra Alex e Soleil)

Galeotta la festa di Halloween. La Casa del Grande Fratello si è trasformata ieri sera in un covo di zombie, vampiri e streghette e non sono mancati incontri molto più che ravviccinati tra alcuni dei vip. In un clima goliardico, dove tutto - o quasi - era concesso, Alex Belli ha improvvisato una sorta di master class sul bacio cinematografico, coinvolgendo Sophie Codegoni e Soleil Sorge, con cui ultimamente ha manifestato un certo feeling.

Nella camera della love boat, l'attore ha prima 'fatto lezione' a Sophie, poi a Soleil. Un bacio bollente, quello tra Alex e la Sorge, che ha fatto perdere definitivamente la pazienza a Delia Duran. La moglie di Belli ha pubblicato un lungo sfogo tra le storie Instagram in cui si rivolge direttamente al marito: "So con estrema certezza che il Gf per te è un gioco, un'esperienza di vita e proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla. ma quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco. Sei responsabile delle tue azioni - continua Delia - e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile".

"Il tuo comportamento mi sta facendo vacillare"

Delia Duran va a fondo, fino a parlare apertamente del legame nato tra lui e Soleil: "Qualche settimana fa ho detto in un'intervista che tra te e Soleil c'era solo una spontanea e sincera amicizia, così come con Davide. E l'ho detto perché so che persona sei, come ti comporti con i tuoi vecchi amici. Ma da quella volta tutto sta cambiando. E' vero che siamo essere umani Alex e possiamo sbagliare, ma questo non significa perseverare". E continua: "Sai che ti stiamo guardando h24 e mi sembra di non riconoscerti perché non realizzi che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi". Infine un out out senza troppi giri di parole: "Il tuo comportamento negli ultimi giorni mi sta facendo vacillare. Se il nostro destino è quello di continuare a camminare insieme per tutta la vita, accompagnati dall'amore che proviamo l'uno per l'altra, torna ad essere l'Alex che tutti noi conosciamo".