Gf Vip, Natalia Paragoni diffida il Gf dopo lo scoop del presunto tradimento

Dopo un Natale sofferto, Zelletta ha passato anche un Capodanno tormentato. Dopo aver incontrato la sua fidanzata il 28 dicembre e aver chiarito il dubbio del regalo di Natale, uno nuovo si è insinuato nella mente del gieffino. Il presunto tradimento di Natalia Paragoni, nell'estate 2020, con un uomo "con il quale avrebbe passato la notte" all'inizio non ha preoccupato Zelletta che aveva da subito difeso la ragazza. Con il passare dei giorni il concorrente però ha iniziato ad avere dei dubbi.

Il presunto tradimento di Natalia Paragoni

Questa sera però per Zelletta nessuna spiegazione, la Paragoni ha diffidato il Gf, a spiegare la cosa è lo stesso Signorini. "Questa sera ilo Grande Fratello ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere tutte le risposte sui tuoi dubbi. Purtroppo lei, non ce l’aspettavamo, ma ha rifiutato il nostro invito e non è voluta venire qua a parlarti. Ma ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. Una richiesta che noi rispettiamo anche perché per Natalia quello che è stato detto nella Casa non corrisponde al vero. Non mi aspettavo una reazione così formale anche nei tuoi confronti. Che non sia qui a guardarti negli occhi desta un po’ di stupore. La cosa che ha fatto molto discutere fuori dalla Casa è stata la tua reazione. Hai mostrato sicurezza e poi sei crollato. Cosa ti ha fatto cambiare sentimento?".

"Il giorno dopo mi sono svegliato con le cose belle che mi sono portato nel rivedere Natalia. Ma il tarlo era entrato nella mia testa. Quando ho incontrato Natalia, sapevo del weekend ma il chiacchiericcio mi era nuovo ed è stato una doccia fredda. Davanti a Natalia ho glissato perché mi fido ciecamente di lei. Ma quando mi sono arrivati altri dettagli ho avuto un attimo di défaillance. Sentire dire delle cose non vere verso la mia compagna mi ha ferito. Riflettendoci e ripensando agli occhi di Natalia, ho pensato che vale la pena crederle, avere fiducia in lei. Un rapporto si basa sulla fiducia, quindi ho deciso di scacciare questo tarlo. Se avrò delle domande, ne parlerò viso a viso con lei. Penso che non sia qui stasera perché vuole affrontare la situazione non di fronte alle telecamere. Sono argomenti talmente delicati e intimi che vanno rispettati. Lei è sensibile, è fragile e questa situazione la risolveremo al di fuori. Sono sicuro che lei non ha fatto nulla di quello che si dice".

Zorzi e la verità su Paragoni e il presunto tradimento

“Qua dentro tutti abbiamo parlato di cose scomode, perché lui no? Allora è un parac**o, para il c**o a lui e alla sua ragazza”, ha commentato infastidito di Tommaso: “Non è una chiacchiera, qua stiamo dicendo che la tua ragazza è andata a letto con uno che il giorno dopo le ha fatto fare shopping e le ha regalato di tutto. Questo ha detto Dayane”. Il pubblico sintonizzato sulla diretta h24 del GF Vip non ha potuto continuare a seguire la conversazione per lo stacco repentino della regia che subito ha interrotto le immagini per riprendere Maria Teresa Ruta.