GF Vip, anticipazioni: la verità su Enzo Paolo Turchi e Nathaly Caldonazzo; Delia Duran nuova concorrente

Stasera, lunedì 10 gennaio, trentatreesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli (tornata dopo una pausa che l’ha vista sostituita da Laura Freddi) e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

Sorpresa per Giucas Casella

Grandi emozioni sono annunciate nelle anticipazioni di questo 33esimo appuntamento, a partire da Giucas Casella che nella Casa ha manifestato il desiderio di sposare Valeria, la sua compagna di 40 anni di vita. E proprio stasera la donna gli farà una dolcissima sorpresa che chissà non ufficializzi in diretta tv un grande passo!

La verità di Enzo Paolo Turchi

Nel corso della puntata di venerdì scorso, Carmen Russo ha scoperto che suo marito Enzo Paolo Turchi e Nathaly Caldonazzo si conoscono bene, tanto che lui l’avrebbe invitata anni fa al loro matrimonio. Proprio Enzo Paolo stasera svelerà il mistero della conoscenza con la showgirl.

Delia Duran in collegamento

Dopo diverse indiscrezioni, alla fine è arrivata la conferma: Delia Duran sarà una concorrente del GF Vip. La modella, moglie di Alex Belli che per settimane è stato al centro delle dinamiche per il flirt con la coinquilina Soleil Sorge, stasera sarà in collegamento dall’hotel nel quale sta effettuando il periodo di quarantena previsto prima del suo ingresso nel loft di Cinecittà. Come la prenderanno i ‘veterani’ della Casa?

Quanto al televoto, in ballo ci sono Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?