Gf Vip, anticipazioni puntata: il chirurgo Urtis imbarazza un concorrente; un eliminato

Stasera, lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco cosa aspettarsi

Le anticipazioni della puntata del Gf Vip promettono molti colpi di scena. Lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento col reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Ecco che cosa dobbiamo aspettarci.

Gf Vip, anticipazioni puntata: arriva Giacomo Urtis

Ospite di puntata sarà Giacomo Urtis, noto chirurgo dei vip e salito alla ribalta dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi tre anni fa. A lanciare l'indiscrezione (oggi confermata dalla produzione) era stato il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, che svela anche altri dettagli scottanti su questo ingresso: "Lunedì il medico estetico dei vip Giacomo Urtis entrerà nella Casa di Cinecittà - si leggeva in un post - E il vero Grande fratello è dentro il suo telefono. Foto, video e messaggi imbarazzanti che riguardano molti dei suoi coinquilini".

Gf Vip, anticipazioni: Selvaggia Roma a processo?

Tra i papabili appuntamenti di puntata, c'è probabilmente il 'processo' a Selvaggia Roma, neo concorrente del reality. Da qualche ora, infatti, è esplosa in rete una polemica lanciata dall'associazione CoordDown, onlus che si occupa di tutelare le persone con sindrome di down, perché la ragazza avrebbe usato la parola mongoloide in modo dispreggiativo ( QUI IL VIDEO ). E' dunque probabile che Alfonso Signorini la metterà alle strette: basteranno le scuse o sarà necessaria una vera e propria eliminazione?

Un eliminato

Spazio poi alla rituale eliminazione. Al televoto ci sono stavolta Andrea, Dayane e Massimiliano: chi uscirà? Lo scopriremo oggi, in prima serata, su Canale 5.