Gf Vip, anticipazioni stasera: nuovo confronto tra Alex Belli e Delia Duran, Francesca Cipriani incontra la mamma

Stasera, venerdì 26 novembre, in prima serata su Canale 5, la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Gf Vip, gli ospiti e le sorprese

Delia Duran tornerà nella Casa per un nuovo confronto con il marito. La moglie di Alex Belli varcherà la porta rossa per rivedere il suo uomo, che sembra non riuscire a stare lontano da Soleil. Un'emozionante sorpresa, invece, attende Francesca Cipriani: dopo la proposta di matrimonio del fidanzato nella scorsa puntata, l'ex Pupa incontrerà la mamma.

Bufera in Casa

Nella Casa c'è aria di bufera. Nel corso degli ultimi giorni ci sono state diverse incomprensioni tra i 'vipponi', sfociate in veri e propri scontri che hanno messo a repentaglio l'equilibrio del gruppo. Alfonso Signorini li affronterà insieme ai protagonisti.

Chi sarà l'eliminato?

Durante la scorsa puntata sono finite al televoto Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Questa sera, prima delle nuove nomination, si scoprirà il verdetto del televoto che deciderà chi dovrà abbandonare la Casa.