Gf VIP: ecco chi potrebbe abbandonare prima di Natale (dicendo no al prolungamento)

Come ampiamente ribadito da Alfonso Signorini, la sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di sempre, perché non finirà il prossimo 13 dicembre come previsto bensì il 14 marzo. Novità che i concorrenti ancora non conoscono. Nelle prossime settimane entreranno almeno 10 nuovi inquilini, con Maria Monsè e Patrizia Pellegrino prime new entry diventate realtà nel corso dell'ultima puntata.

Restare o andar via?

Tutti gli inquilini della casa potranno scegliere se rimanere all'interno del GF Vip, accettando il prolungamento, o abbandonare il gioco. Dovessero optare per questa seconda opzione non dovranno pagare alcuna penale, come da contratto. Lo scorso anno, quando il Gf Vip 5 venne prolungato fino ai primi di marzo, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci prepararono i bagagli e abbandonarono il reality poco prima di Natale. Chi potrebbe fare altrettanto da qui a breve?

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, a salutare anticipatamente il GF Vip potrebbero essere Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani (fresca di proposta matrimoniale) e Aldo Montano. A breve, quando Signorini imporrà loro una scelta definitiva, avremo una risposta. Nel frattempo gli autori del reality sono a caccia di personaggi che possano creare dinamiche talmente interessanti da giustificare altri 100 giorni di programma.