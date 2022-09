"Mi piace il nudo e sedurre le donne. Io e Belen? Troppo diversi", le parole di Antonino Spinalbese

"Belen? Io non c'entravo nulla con la sua vita, né lei con la mia. Le donne? Mi piace sedurre e anche il nudo femminile" è con queste parole che Antonino Spinalbese, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì, si è presentato al pubblico del Grande Fratello Vip prima di fare ingresso nella casa più spiata d'Italia. Il giovane ventisettenne non ha avuto peli sulla lingua nel parlare di sé e della sua passione per le donne e la seduzione e ha raccontato alcuni dettagli sul suo passato svelando che, prima di fare il parrucchiere e poi il content creator, anche altri lavori come il magazziniere e l'addetto allo sgombero di magazzini.

"Sono molto ambizioso, sono pazzo - ha poi aggiunto Spinalbese - In tanti penseranno "È arrivato l'ex di Belen ma spero di far cambiare idea a qualcuno. Ora sono single ma sono aperto a tutto" ha poi continuato l'ex della Rodriguez con cui ha avuto un forte diverbio proprio a causa del suo ingresso al Gf Vip di cui lei non era per nulla d'accordo.

E, infine, ha chiosato l'ex parrucchiere: "Se mi applico vinco il Gf Vip e non mi dovessi applicare lo vinco lo stesso" mostrandosi molto sicuro di sé ma staremo a vedere se avrà ragione o no.