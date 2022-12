GF Vip: Attilio e Daniele furiosi con Antonella, la lite nella notte (video)

Notte di discussione quella appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip. A creare la tensione sfociata in frenetici botta e risposta è stata Antonella Fiordelisi e i suoi appelli al pubblico affinché scelga Daniele Dal Moro come prossimo eliminato così da occupare il suo spazio dell'armadio. "Votate Charlie come preferito vi prego, fuori Daniele. Dobbiamo sperare che esca Daniele, fuori lui così prendiamo il suo armadio e prendiamo le sue due ante" ha iniziato a dire la concorrente contro cui ha fatto sentire la sua voce Attilio Romita evidentemente stufo del suo comportamento.

"Senti adesso cominci a rompermi i cog***i. Antonella ti devo mandare a fare in c**o adesso o devo aspettare domani mattina? Non si può buttare m**da su una persona con cui sei in buoni rapporti. Continui a dire ‘speriamo che se ne vada. Ma ti rendi conto di quello che dici?" le parole del giornalista, pronto a difendere Daniele come "una delle poche persone per bene di questo gioco". Nella discussione è intervenuto lo stesso Daniele, deciso a difendersi in prima persona dagli attacchi ricevuti: "Io ti garantisco che se esco sono felice così non sento più la tua voce. Mi infami e mi cag*i il ca**o tutti i giorni. Se esco sono felice fidati. Meglio che stai zitta invece di dire ca***te. Non sono nemmeno l’unico a cui non mancherebbe la tua voce. Sei la regina della pesantezza e ca**i il ca**o in una maniera assurda".

E ancora: "Porteresti allo sfinimento anche un angelo. Fatti delle domande se anche Edoardo ogni tanto sbrocca. Se io ti sento dire mille volte ‘votate Charlie preferito speriamo esca Daniele’, alla millesima volta mi hai rotto " ha affermato il ragazzo contro cui Antonella ha proseguito definendolo "pesante, egoista e inetto".

Nella lite accesa a colpi di offese è intervenuto Edoardo Donnamaria per cercare di giustificare la fidanzata, ma anche per lui Daniele ha avuto parole molto dirette: "Io penso che tu stando con lei ti sei rinco***ito. Fidati di me è quello che sembra", la risposta ai commento del compagno a cui nessuno ha dato supporto in una situazione da molti considerata insostenibile.



