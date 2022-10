Gf Vip, l'orribile gesto di Elenoire Ferruzzi

Le telecamere del Grande Fratello vip e l'occhio vigile di chi segue il programma, anche dopo la diretta, hanno individuato un gesto brutto e maleducato di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon. Un gesto nel quale si può leggere tutto il disprezzo che Ferruzzi prova nei confronti della gieffina, ma che è anche una grande mancanza di rispetto.

Dopo averla definita una iettatrice, ovviamente dicendolo alle sue spalle, durante la puntata di ieri sera ha anche lasciato intendere che la considera una donna che ci prova con gli uomini della casa. Da ciò è nata una discussione con Patrizia Rossetti che è continuata anche durante la pubblicità.

Dopo al puntata Ferruzzi si trovava in giardino con Antonino Spinalbese, i due stavano parlando: lui sul lettino e lei sulla sedia. Nikita passa accanto a loro per rientrare nella casa e nel momento in cui Elenoire era sicura che la gieffina non l'avrebbe vista, si gira alla sua sinistra e sputa per terra.

Spinalbese vede tutto e la sua espressione è stupita e anche divertita dal gesto e infatti ridendo si limita a pronunciare un flebile "nooo". Chissà se nella prossima puntata, in programma giovedì, si parlerà di questo episodio così plateale e dispregiativo. Se sì, l'unica cosa da fare sarà condannarlo duramente anche con un provvedimento disciplinare nei confronti di Ferruzzi.