Flavia Vento si ritira dal Grande Fratello Vip dopo 24 ore. De Blanck: "Fatti ricoverare"

Un addio record al Grande Fratello Vip. Flavia Vento ha deciso di abbandonare ufficialmente la Casa dopo appena 24 ore dall'ingresso. E, soprattutto, dopo molte accesissime liti con la contessa Patrizia De Blanck.

Già durante la mattinata, poco dopo aver varcato la mitica Porta Rossa, la showgirl aveva avuto un forte attacco di pianto, pensando ai suoi cani, preoccupata che soffrissero a causa della sua assenza. "Sono una persona troppo sensibile per essere rinchiusa in una casa così", ha cominciato a gridare mentre si trovava in giardino. E la regia ha provato a rassicurarla parlandole dall'alto. Ma non è bastato.

De Blanck: "Fatti ricoverare"

Di tutt'altro tenore, invece, le reazioni della contessa di fronte alle lamentele di Flavia. "La tua è una forma maniacale. Io ce ne ho tre di cani ma non rompo i cog***ni a sti livelli. Sei pazza, devi ricoverarti. Che ca**o ci sei venuta a fare? Tu hai i problemi tuoi e usi la scusa dei cani"

Poco dopo Vento ha fatto le valigie ed è uscita definitivamente dall'appartamento di Cinecittà. "Poi noi ci vediamo fuori di qui per un aperitivo", ha detto agli altri concorrenti.

Fuori anche Zorzi (per ora)

Ricordiamo inoltre che Flavia non è stata l'unica uscita della notte: anche Tommaso Zorzi, a causa di una sinusite, ha abbandonato momentaneamente la casa. Il giovane influencer, che nel corso della prima notte ha accusato sintomi di febbre, è uscito per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa. Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione ai tempi del coronavirus.