Gf Vip, top e flop della ventunesima puntata

Una puntata scoppiettante e ricca di emozioni soprattutto per Francesca Cipriani che ha ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio dal suo amato Alessandro, due nuove concorrenti hanno varcato la soglia della Casa del Gf: Maria Monsè e Patrizia Pellegrino.

Gf Vip: nessun eliminato, Soleil la preferita

Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Carmen Russo erano al televoto insieme, il pubblico ha scelto il suo preferito: ancora una volta Soleil Sorge. Lei ha avuto, dalla produzione, il compito di decidere se tenere per sè o meno l'immunità, lei ha deciso di donarla a Manila Nazzaro.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto e gli immuni

Questa settimana non i vipponi non hanno potuto votare il proprio preferito e così gli immuni sono stati solo due: Manila e la stessa Soleil Sorge (scelta dalle opinioniste). Le nominate di questa puntata sono Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan.

Gf Vip: top e flop della puntata

Top: Giucas che scambia la nuova concorrente Maria Monsè per Adriana Volpe

Maria Monsè è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, è stata la prima ad entrare nella casa (dopo di lei ha fatto il suo ingresso Patrizia Pellegrino). Signorini ha scelto Giucas Casella come primo concorrente che doveva incontrarla, Monsè però era freezzata e Giucas appena l'ha vista ha esclamato: "Ma è Adriana Volpe!". Tutti in studio sono scoppiati a ridere e Adriana Volpe ci è rimasta male, non tanto per la Monsè, ma perché Giucas non l'ha riconosciuta.

Ad aggravare, si fa per dire, la posizione dell'ipnotizzatore è stato l'aver poi provato un secondo nome ovvero quello di Manila Nazzaro, che però è già una concorrente... Signorini per cercare di aiutare i concorrenti, che erano stati radunati in una delle camere, a capire chi fosse la nuova arrivata ha suggerito che sul volto ha un neo. Poco dopo Francesca Cipriani ha esclamato: "È una parente di Marilyn Monroe?!".