Gf Vip, Ginevra Lamborghini contro l'azienda di famiglia: "Un pieno dura 15 minuti, neanche io posso permettermelo"

Ebbene sì, Ginevra Lamborghini è tornata a parlare del suo stile di vita. L'ereditiera si trova di nuovo nella casa più spiata d'Italia, la produzione vuole riuscire a capire se succederà qualcosa o meno con Antonino Spinalbese, ma (almeno per il momento) non è una concorrente ufficiale dello show: è come se fosse un'ospite.

E proprio in questi giorni, parlando con Sarah Altobello, Ginevra ha voluto ribadire un concetto che già le era costato non poche critiche, ovvero di come lei sia abituata a vivere con poco. Durante i mesi in cui è stata una gieffina Ginevra ha dichiarato di guadagnare 1.250 euro al mese e che quindi non viveva sopra la media. In particolare riguardo alla sua macchina marchio Lamborghini dichiarò di averla "ereditata e non comprata" e che non le è possibile usarla in quanto assicurazione e benzina sono troppo cari. Questo fu detto anche durante la diretta serale e le sue parole furono accolte con non poco stupore da Alfonso Signorini.

Poche ore fa, mentre si trovava nella zona trucco Ginevra ha voluto spiegare meglio il concetto a Sarah: "Quando io ho detto quella cosa a io non mi posso permettere la Lamborghini è perché obiettivamente per permetterti quella macchina e per guidarla, la benzina costa, con un pieno ci fai un quarto d'ora". Anche Altobello si è trovata a dare ragione all'erediera lasciando intendere che stesse ben capendo il suo discorso sui costi. Certo è che sentire una Lamborghini parlare così delle auto prodotte dall'azienda di famiglia non è proprio un ottimo biglietto da visita.