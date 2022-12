Ginevra Lamborghini rientra nella Casa del Gf Vip, ma Antonino ritorna con Giaele

Finalmente nella Casa del Gf Vip ha fatto il suo ingresso Ginevra Lamborghini, per la gioia di Antonino Spinalbese. La ragazza dopo la squalifica rientra nel reality per una settimana nelle vesti di ospite. Un arrivo inatteso messo a punto per scombinare la situazione sentimentale dell?ex di Belen Rodriguez, che nel Loft di Cinecitt ha intrattenuto vari flirt. Prima fra tutti con Giaele De Donà, poi con Oriana Marzoli. Il coiffeur ligure nonostante i nuovi amori pare non abbia dimenticato la prima donna della Casa con cui aveva instaurato un feeling speciale, Ginevra appunto.

Una sorpresa per Antonino

E proprio per lui arriva la sorpresa più bella. Spinalbese rincontra finalmente in giardino la rampolla della casa automobilistica.?Io seguo le mie sensazioni, se mi dicono di andare da Ginevra lo faccio?, esordisce il 27enne, che si dice pronto a lasciare la casa pur di riabbracciare la ragazza dopo mesi di lontanza. Piuttosto che uscire, Antonino vorrebbe che Ginevra entrasse in Casa e, tra uno scherzo e l?altro, finalmente la cantante si getta tra le sue braccia svelando il suo ritorno nella Casa come guest star.

La reazione di Oriana e Giaele

Antonino è entusiasta , ma non si può dire lo stesso di Oriana e Giaele.?Sarà contento Antonino? commenta la venezuelana, ?Avremo tempo per parlare? dice invece Giaele con aria di sfida alla Lamborghini. Antonino ha finalmente difronte a sé le sue tre donne e Alfonso Signorini lo incalza a compiere una scelta: ?Devi fare questa sera la tua scelta? dice il conduttore, sfidando Antonino a dirigersi verso la donna per cui prova un affetto maggiore. Inaspettatamente Antonino sceglie Giaele.

Una decisione che non convince la Marzoli.?Perché la vede come un?amica, altrimenti avrebbe scelto lei? commenta Oriana, persuasa che il ragazzo avrebbe voluto scegliere Ginevra. Insomma gli attacchi e le frecciatine sono appena iniziate. Quel che è certo è che durante la permanenza di Ginevra nella Casa se ne vedranno delle belle.