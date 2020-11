Gf Vip, Gregoraci vs Salemi e la bomba della Contessa: "Giulia ci provava con Flavio ma lui non la filava"

"Il triangolo, no, non lo avevo considerato" canta Renato Zero e in questo caso anche Elisabetta Gregoraci che affermando di "non voler più parlare della questione" Sardegna, in realtà non fa altro che alimentare i sospetti che Giulia Salemi abbia cercato cene e alloggi gratis scrivendo "messaggini a Flavio".

La scintilla che ha fatto scattare la discuossione è stata fatta scattare da Signorin durante la puntata del Gf Vip della scorsa settimana quando il conduttore aveva chiesto se tra Giulia e Elisabetta ci fossero dei trascorsi poco piacevoli. La discussione è continuata durante la settimana e poi si è infuocata di nuovo questa sera in diretta.

"La scorsa puntata un diverbio su una vacanza in Sardegna ha scatenato una discussione tra Elisabetta e Giulia - ha punzecchiato il conduttore - vediamo un riassunto". E così la redazione del Gf Vip ha mandato un filmato riassuntivo sul battibecco che durante la settimana ha movimentato la Casa.

Giulia Salemi è stata accusata da Elisabetta di aver cercato "alloggi gratuiti e cene" e di non averla considerata in Sardegna per prestare tutte le sue attenzioni a Briatore, allora marito della Gregoraci. Mentre Giulia accusa la showgirl di essere sempre stata "molto distante e snob e di non averla mai salutata". Patrizia De Blanck dallo studio ha confermato la versione di Elisabetta: "Lo ritengo un ringraziamento penoso, a lei interessava Flavio, ma lui non se l'è filata. Elisabetta me l'ha detto pure Flavio che lei ci provava e lui non se la filava per niente".

"Sono cinque anni che vado in vacanza in Sardegna, ma sono stata anche per i fatti miei, con i miei amici. Non sono sempre stata con il Flavio e il suo gruppo" ha continuato a spiegare Salemi.

La ciliegina sulla torta è poi stata posizionata da Pupo con una battuta sessista: "Ringraziare un milionario alle donne viene più facile, vero?".