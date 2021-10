Gf Vip, Miriana bacia Nicola. Katia Ricciarelli: "Gatta morta, a casa ha un figlio" (VIDEO)

(Nel video in alto, Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan)

Weekend ad alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip a causa del solito party notturno del sabato, che ha visto i gieffini danzare, bere e divertirsi. A fare bisboccia anche Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che si sono prima dati un bacio a stampo, per poi dormire insieme nello stesso letto. Nulla di sconvolgente, apparentemente, se non fosse per Katia Ricciarelli, andata su tutte le furie per il comportamento dell'ex volto di Non è la Rai.

L'attacco di Katia

“Io domani nominerò Miriana sicuro", ha tuonato la soprano, come riportato da Biccy. "Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Lei è stata vista da almeno 3 persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che gioca. Devi dire la verità e non fingere. Mica siamo tutti pazzi. Questa fa la santarellina e nega l’evidenza. Bugiarda in tutto, allora hanno ragione quelli che l’attaccano. Poi ho anche pensato ‘a casa c’ha un figlio questa’. Anche Manila è d’accordo che non si fanno queste cose. La santarellina gioca a fare la santarellina, ma finge. Che messaggi sta dando a casa? Sfarfalla e costringe Jo ad andare via dal letto per stare con Nicola. E i baci? Ci sono le tre sorelle inorridite”.

Parole di fuoco che raccontano una notte che ha inevitabilmente aizzato gli animi della Casa, con Miriana costretta a difendersi dalle accuse di Katia, tutt'altro che disposta a cedere: "Inutile che dici ‘scherzavo io giocavo’. Smettila perché ci sono almeno 5 testimoni adesso che giurano tutto", ha insistito Ricciarelli. "Dici che non è successo niente, ma ci sono stati degli atteggiamenti. Ma tu sei libera di fare quello che vuoi della tua vita. Però sei una donna e dovresti capire cosa è un gioco e cosa va oltre. Le donne capiscono che non devono dire bugie. Del bacio e del resto sono fatti tuoi, però non negare tutto. Se il tuo era un gioco e basta lo mandavi nel suo letto. Invece avete dormito voi due insieme”.

Katia vs. Nicola

Ma Katia ne ha anche per Nicola, che a suo dire si sarebbe comportato in modo inopportuno. “Anche lui non lo difenderò mai più. La scena che ho visto oggi era disgustosa. Era sdraiato sul divano e da una parte aveva Clarissa, dall’altra Sophie. Era in boxer a gambe aperte, brutto da vedere. Immaginate come l’avranno ripreso le telecamere. Ha fatto una figura di me*da. Le due donne sopra di lui a rasargli i peli. Ma vi state rendendo conto della scena?!”.

Le lacrime di Miriana

Miriana ha reagito con le lacrime, confrontandosi direttamente con Nicola. "Dicono che ti ho illuso, ma quale illuso! Io non posso abbracciarti?", ha domandato Trevisan. "Io sono un uomo single!", ha continuato Pisu, come Miriana sorpreso dalla reazione scomposta di Katia Ricciarelli.

