Gf Vip, il bacio nella notte: sta nascendo una nuova coppia?

(Nel video il bacio tra Nicola e Miriana)

Dopo il due di picche di Soleil, che ha messo le cose in chiaro dicendo di sentirsi legata a un uomo fuori dalla Casa, Nicola Pisu cambia mire. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha iniziato a fare una corte spietata a Miriana Trevisan, che non sembra restare indifferente alle sue attenzioni. Il feeling che sta nascendo tra loro è evidente per tutti gli altri vip, che nel cuore della notte, in camera, li convincono a darsi un bacio.

E bacio fu, seppur casto e fugace, ma molto sentito da Nicola, che fa fatica poi a placare i bollenti spiriti. I due se ne vanno in salotto, abbracciati sul divano, mentre le sorelle Selassié provano a costruirgli una capanna e altri gli mostrano gli angoli della Casa più nascosti alle telecamere dove trovare un po' di privacy ed eventualmente lasciarsi andare a momenti di intimità. Nicola è presissimo, Miriana lo lascia fare e alla fine si addormentano insieme, ma nel letto con Jo Squillo, che li avvisa: "Qui si dorme e basta".

Miriana parla di Nicola: "Lo vedo piccolo"

Al risveglio Miriana Trevisan si confida con Jo Squillo e commenta quanto accaduto: "E' dolcissimo. Ho bisogno di coccole, ecco perché non gli ho detto di andare via. Che gentilezza, ha dormito sopra, non è entrato nel letto. Io mi sono addormentata, ma lui non ha fatto niente - racconta - E' stato bravissimo, si è addormentato e basta. Mi ha fatto un po' di carezzine". Tenerezza, non sembra esserci altro, almeno per il momento, da parte di Miriana, che spiega: "Mi fa piacere, ma provo anche un po' di disagio. Lo vedo piccolo".