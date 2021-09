Gf Vip, Lulù fa una scenata di gelosia a Manuel per Sophie. Lui sbotta: "Non cammino più, i problemi sono altri"

Pare stia già finendo la favola d'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulu Sealssie al Grande Fratello Vip. Lo raccontano le ritrosie di lui rispetto alla principessa (o presunta tale). E lo racconta l'ultimo episodio avvenuto in queste ore, quando sono apparsi ben evidenti i due approcci alla vita del nuotatore e della ragazza. Ad infastidire Manuel, infatti, è stata l'insistenza con cui la giovane si è mostrata gelosa di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne che si è mostrata particolarmente vicina all'atleta. Ma andiamo con ordine.

Negli ultimi tre giorni Manuel ha rifiutato più volte di baciare Lulù. Prima spiegandogli che la sua camicia era troppo costosa per poter essere sciupata ("Occhio, costa tantissimo", le ha detto), poi chiedendole di non rovinargli il trucco che aveva messo sul viso in occasione di un gioco di ruoli in Casa. Atteggiamenti che hanno evidentemente allarmato Lulù. La preoccupazione della ragazza è poi aumentata quando a Manuel si è avvicinata Sophie, ufficialmente single. Attenzioni che hanno portato Lulù ad una scenata di gelosia non gradita.

La scenata di gelosia e la replica di Manuel

"Tu sei troppo gentile, un altro uomo non darebbe tutte queste attenzioni. Devi capirlo, sei troppo ingenuo", ha detto Lucrezia a Manuel, facendogli notare di mostrarsi troppo gentile, così gentile che la sua gentilezza potrebbe essere fraintesa. E ancora: "Ho bisogno di attenzioni e sicurezze, e poi le voglio solo per me. Non voglio che ci siano anche per altre persone", ha confessato.

Apparso molto infastidito dall'insistenza con cui Lulù gli ha chiesto di cambiare atteggiamento, Manuel ha replicato di lasciarlo solo per un po'. "Rispetta il mio silenzio ho bisogno di cinque minuti di pausa, cinque minuti per me". Ma così non è stato. E qui Manuel ha perso la pazienza: "Per i problemi che ho io, queste cose non mi interessano. Non cammino più, non ho più una vita".

La love story è finita?

Insomma, pare proprio che la love story tra i due stia giungendo al termine. Del resto già in puntata i primi segnali di rottura erano sembrati chiari. Mentre la Selassie aveva speso bellissime parole per il 22enne, lui aveva tirato il freno: "Direi che è meglio andarci con calma - aveva detto in diretta - Questa cosa è tanta roba, quindi voglio andarci piano davvero. Anche perché non vorrei creare illusioni. Quindi preferisco non correre". E così è stato.