Gf Vip, Adua ammette di aver detto che Massimiliano è gay ma lui tuona: "Hai le prove che non è così"

Dopo giorni di pianti e accuse, la verità di Adua Del Vesco è arrivata e Alfonso Signorini se l'è giocata subito, a inizio puntata, snocciolata con l'attrice in confessionale mentre la regia mandava in onda le sue rivelazioni fatte il pomeriggio - tra le lacrime - sulla storia con Massimiliano Morra. Un'altra favola, come quella con Garko. Tutto finto, creato a tavolino da quel "sistema" di cui parlano da settimane.

In confessionale Adua ammette anche di aver detto, in 'segreto', che Massimiliano è gay, aggiungendo di aver sbagliato, ma dice anche di essere stata usata da lui. Quando torna in salotto dagli altri, Morra dice la sua: "La storia che c'è stata tra me e Adua non è stata veritiera, questo è vero, ma io non l'ho mai usata. Lei ha comunque fatto parte della mia vita come persona e ci siamo voluti molto bene, al di là della storia che è stata inventata, ma dire certe cose sul mio conto no".

Massimiliano ad Adua: "Lo sai benissimo che non sono omosessuale"

Sulle voci che riguardano la sua presunta omosessualità, messe in giro da Adua nella Casa di Cinecittà, Massimiliano è categorico: "Lo sai benissimo che non sono omosessuale. Lo sai bene e non voglio scendere nei dettagli, ma per te e non per me. Davanti a tutta Italia hai detto che sono gay, quando hai le prove che non è vero. Io sono entrato qua volendo far pace con te, perché so le sofferenze che hai avuto, tu dopo giorni vai a dire una cosa che non sta né in cielo né in tempo". "Io mi sono sentita usata da te per un periodo di tempo, questa è una mia sensazione. Quello che ho fatto è sbagliato, l'ho detto. Ho detto quella cosa, mi prendo tutte le responsabilità e chiedo scusa a te e a tutte le persone che ho offeso" spiega Adua, ma l'attore insiste: "Con me non hai vissuto la favola eh! L'ho detto che non era vero, ma non è stato quel tipo di storia". Adua continua a scusarsi: "Mi pento, ho fatto un errore gravissimo di cui mi prendo le responsabilità. Quello non voleva essere un pettegolezzo".

Tommaso Zorzi: "Adua sei di una falsità"

A intromettersi nel faccia a faccia tra Adua e Massimiliano è Tommaso Zorzi, il primo ad aver fatto esplodere la bomba. L'influencer continua a ribadire che l'attrice gli ha fatto quella rivelazione in hotel, prima di entrare al Gf Vip, ma lei rimbalza ogni accusa. "Adua sei di una falsità" tuona Zorzi e Adua risponde inviperita: "Smettila di parlare di me, non mi faccio usare da te".

La parola fine la scrive Alfonso Signorini: "Vi siete prestati a dover inventare una storia sentimentale tra voi due che non è mai esistita. Queste erano le regole del gioco di una parte del mondo dello spettacolo, che ragionava alla vecchia maniera. La vostra colpa è stata prestarvi a mettere in piedi questi teatrini. L'errore è stato anche vostro ad aver accettato. Grazie al Grande Fratello vi siete tolti una maschera che ora non dovrete più indossare e questa è una cosa bella".