Gf Vip, la bomba di Adua Del Vesco: "Anche Massimiliano Morra è gay" (VIDEO)

Adua Del Vesco fa outing per Massimiliano Morra. Dopo il coming out di Gabriel Garko (suo ex fidanzato per finta), adesso l'attrice siciliana lascia intendere che anche la love story con il concorrente del Grande Fratello Vip era fasulla. La sua rivelazione è arrivata ieri, durante una chiacchierata con le coinquiline Dayane Mello e Matilde Brandi.

Massimiliano Morra gay?

Tutto sarebbe nato dal flirt tra Morra e Guenda Goria 'architettato' dalla contessa Patrizia De Blanck. Proprio a tal proposito, Adua avrebbe parlato di "strategie di persone per le quali provo affetto e quindi ci rimango male". E ancora: "Persone che continuano a deludermi. Ma poi lui è molto più grave di lei, gravissimo. Capite perché non potevo parlare? Ragazze però deve rimanere tutto qui".

Quindi Del Vesto fornisce ulteriori specificazioni del suo punto di vista. Avvicinandosi all'orecchio di Dayane, infatti, avrebbe detto: "Lui è gay. […] Mi raccomando Dayane non dirlo". E Matilde le ha assicurato che può contare sulla sua parola: "Tranquilla, proprio patto di sangue sui nostri figli". Peccato che le tre si siano dimenticate di essere in un reality show e dunque spiate h24.

Del resto alcune incongruenze sulla storia tra Adua e Massimiliano erano già spuntate nei giorni scorsi: in alcune interviste rilasciate in passato, infatti, l'attore napoletano si era mostrato confuso circa la durata della relazione, indicata prima a due anni e mezzo, poi ad un anno. Non solo: proprio qualche giorno fa Francesco Testi definiva una "farsa" la scazzottata che avrebbe avuto con Morra proprio per gelosia di Adua.

La fidanzata è una copertura

Inevitabile dunque domandarsi se la fidanzata Dalila sia consapevole di essere una copertura o se quelle di Adua sono solo illazioni. "Ma la sua ragazza lo sa? - ha chiesto Mello - Io non ho visto innamorata questa ragazza, non vedevo amore, ho visto solo scene tra di loro". "Non mi far dire altre cose", la replica di Del Vesco, che sembra lasciare dunque margine ai sospetti lanciati nei giorni scorsi sulla love story come montatura...

