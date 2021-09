Patrizia de Blanck vs. Anna Pettinelli: "Io nobile lei ignobile"

Ad un anno esatto dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Patrizia de Blanck è tornata a far rumore. Tutta colpa, si fa per dire, di Anna Pettinelli, che nel commentare la presenza nella casa di Cinecittà delle sorelle Hailè Selassiè ha osato tirare in ballo proprio la contessa.

Lo scontro

"Ma ’ste tre smandrappate???", ha cinguettato Pettinelli. "Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!". Passate poche ore, Patrizia de Blanck ha aspramente replicato all'ex professoressa di Amici. "Anna Pettinelli dimostra la sua ignoranza già scrivendo in modo sbagliato il mio nome. Beh, se Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica chiunque può condurre in radio. La differenza fra noi? Io sono Nobile, lei con questa uscita ha dimostrato di essere ignobile. Detto ciò le concedo il mio vaffa liberatorio".

Da parte di Anna Pettinelli, da decenni voce radiofonica nonché tra i volti di punta di RDS, nessuna controreplica. Per ora. Nel frattempo le tre sorelle Hailè Selassiè, che valgono come unico concorrente, hanno già travolto la casa di Cinecittà diventando virali sui social per le litigate tra di loro, portate avanti mischiando l'inglese e il romanesco. Due giorni appena di Grande Fratello Vip, ed è già caos.