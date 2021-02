Gf Vip, televoto in crash per Samantha e Stefania: la rivolta del web

Due eliminazioni e cinque finalisti per il Gf Vip più lungo della storia. Antonella Elia e Samantha si scontrano in studio

La semifinale del Gf Vip ha visto ben due concorrenti eliminate: Rosalinda e Samantha. Entrambe hanno perso contro Stefania, in particolare la seconda ha dovuto lasciare la casa dopo un televoto flash aperto da Signorini nel corso della puntata.

Il televoto in crash per Samantha vs Stefania

Erano tutti al sicuro tranne Orlando, De Grenet e Zelletta. Andrea, detto anche Croccantino, ha scampato un'altra nomination e così al televoto flash sono finite Stefania e Samantha.

La competizione si è fatta sempre più adrenalinica e molti spettatori avrebbero voluto votare, ma i problemi legati ai voti non sono mancati neanche questa sera. Sono stati in molti a segnalare disservizi e problemi tecnici che non hanno permesso la corretta votazione.

Samantha eliminata

"Mi aspettavo l'eliminazione, sono durata anche troppo! Un viaggio bellissimo, anche dentro me stessa. Ho scoperto di provare ancora emozioni molto forti per situazioni passate. Onestamente penso che se fossi entrata all'inizio sarebbe stato diverso. Se entri a programma iniziato, ci sono altri concorrenti che hanno conquistato l'affetto del pubblico. Dayane è per molti ma non per tutti. E' una donna difficile da comprendere fino in fondo, ma ha un cuore grandissimo" ha dichiarato De Grenet dopo essere stata eliminata.

A darle il benvenuto in studio Antonella Elia che è intervenuta, interpellata da Signorini a seguito della messa in onda di un video riassuntivo delle loro liti, affermando: "Sei la mia kryptonite, non ti posso vedere. Dopo il nostro scontro ti sei trasformata in un personaggio fasullo, da reginetta del gorgonzola sei diventata la regina della falsità. Spero di non vederti mai più nella vita".