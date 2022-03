Chi è Antonio Zequila dell'Isola dei Famosi 2022: dall'età ai figli alla lite con Pappalardo

Antonio Zequila all'Isola dei Famosi 2022. L'attore è tra i naufraghi della sedicesima edizione del reality, al via dal 21 marzo su Canale 5, condotta da Ilary Blasi, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. Non è la prima volta in Honduras per lui, che nel 2005 partecipò alla terza edizione del programma (quando andava in onda su Rai2).

Età, lavoro e carriera

Antonio Zequila è nato ad Atrani, in provincia di Salerno, il 1 gennaio del 1964 (ha 58 anni). E' un attore cinematografico e di fotoromanzi. L'esordio sul grande schermo arriva nel 1987 con Delizia, poi ancora Sapore di donna, Legittima vendetta, Omicidio al telefono e tanti altri film in cui ha interpretato ruoli più o meno importanti. Nella sua carriera non mancano serie tv e soap, tra cui College, Centovetrine e Il bello delle donne... Alcuni anni dopo, ma la grande popolarità arriva nel 2005 con L'Isola dei Famosi 3, dove conquistò il soprannome di 'Er Mutanda'. Nel 2006 è uscito il suo primo (e unico) disco, Senza di te. Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip.

La lite con Adriano Pappalardo

Tra le 'gesta televisive' di Antonio Zequila è indimenticabile la violenta lite con Adriano Pappalardo avvenuta in diretta tv a Domenica In, nel 2006. Una discussione furibonda in cui i due vennero quasi alle mani mentre si insultavano pesantemente. A far perdere le staffe a 'Er Mutanda' fu una frase di Pappalardo che tirava in ballo sua madre. Una scenata senza precedenti che costò il posto a Mara Venier. Zequila ha dichiarato più volte che dopo quell'episodio i rapporti con la conduttrice sono gelidi.

Vita privata: né moglie né figli

Antonio Zequila è single e si è sempre descritto come un playboy. L'ultima relazione risale al 2018, con la dentista spagnola Ines Muriel. Tra le ex fiamme pare ci siano Ivana Trump, Milly D'Abbraccio, Eva Robin's e Lory Del Santo (anche lei sull'Isola, insieme al fidanzato Marco Cucolo). Non ha figli.

Le foto su Instagram

Non è molto attivo sui social. Su Instagram conta appena 28 mila follower.