Isola dei Famosi, chi è Blind: dall'età alla partecipazione a X Factor alla fidanzata

Uno dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei famosi è il rapper Blind. Diventato famoso per la sua partecipazione a X Factor, in poco tempo è riuscito a farsi un nome nel mondo della musica rap e su Instagram vanta più di 150 mila follower. Lo scorso anno è stato anche tra i 46 musicisti selezionati per la selezione finale di Sanremo Giovani. Scopriamo di più sulla fidanzata e la vita privata del futuro naufrago.

Chi è Blind

Blind è il nome d'arte di Franco Rujan. Il rapper è nato a Perugia nel 2000 ed è cresciuto nella periferia della città, ovvero Ponte San Giovanni. Le informazioni su Blind non sono molte: ha avuto un'infanzia difficile, i genitori spesso litigavano, la situazione economica non era delle più rosee e la sua adolescenza è stata scandita da amicizie poco raccomandabili. Nel 2021 è uscito il suo libro, "Cicatrici". Per il rapper è stata l'occasione per raccontarsi e spiegare alcuni momento difficili che lo hanno portato a costruirsi uno scudo protettivo.

"Quando ho smesso di fare uso di droghe ho iniziato a capire che valevo qualcosa, stavo meglio fisicamente e mentalmente, ragionavo di più, ero più a contatto con le persone, vuol dire tanto non è una banalità", questa è una delle frasi contenute nel libro, la cui prima copia è stata regalata a Emma Marrone, sua coach a X Factor, in segno di gratitudine.

La sua fidanzata, Greta, è stata il suo angelo: grazie a lei si è allontanato dalla droga, "se non fosse stato per lei, chissà cosa sarebbe successo".

Il nome Blind è legato proprio al suo passato, un modo per spronarsi a essere una persona migliore. Lui si definisce "cieco" rispetto a tutto quello che lo circonda, per raggiungere il suo obiettivo è pronto a non guardare in faccia nessuno, perché è certo della meta che vuole raggiungere.

La carriera di Blind: da X Factor a Sanremo Giovani

Nel 2020 è stato uno dei quattro finalisti di X Factor. A credere in lui fu Emma che lo scelse per la sua squadra. Nel 2021 poi fu selezionato tra i 46 artisti per Sanremo Giovani. A sceglierlo fu una commissione artista presieduta dal direttore artistico Amadeus. Purtroppo non è poi risultato il vincitore (con annessa possibilità di partecipare al Festival), ma non è detto che non possa riuscirci in altre edizioni.

La sua partecipazione all'Isola dei Famosi potrebbe essere una nuova occasione per rimanere sulla cresta del successo.

La vita privata di Blind: chi è la sua fidanzata

Greta Tigani è questo il nome della fidanzata di Franco. I due stanno insieme da qualche anno e Blind non ha mai nascosto quanto le sia grato per essergli stata vicina. Lei una è una nails designer presso un salone di Milano. Sul suo profilo Blind ha condiviso una foto con una bellissima didascalia: "Ebbene sì… dopo anni di sofferenza, paure, incertezze, debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me ed è grazie alla nostra sincerità e la nostra forza che ci ritroviamo qui oggi. Ci sei stata sempre quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita grazie per tutto. Ti amo vita mia".

Greta per il suo naufrago preferito ha organizzato una festa con tanto di torta augurando "buena suerte" al suo Franco. "Good luck my boy", ha scritto a corredo delle foto condivise su Instagram.

Blind su Instagram