Chi è Estefania Bernal, "nuova Belen" e (forse) naufraga all'Isola dei Famosi

Estefania Bernal sarà una naufraga dell'Isola dei Famosi (al via nelle prossime settimane)? Non v'è ancora certezza eppure sulla modella argentina già piove l'interesse dei telespettatori, soprattutto per quel nomignolo che già circola in rete e che la propone come "nuova Belen", in riferimento alla showgirl che con lei condivide origini, agenzia di rappresentanza ed eventuale trasmissione che la lacerà al successo in Italia: l'Isola appunto. Isola che quest'anno vedrà al timone - per chi non fosse informato di nuovo Ilary Blasi, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nei panni di opinionisti.

Estefania Bernal all'Isola dei Famosi

A lanciare l'indiscrezione circa la partecipazione di Estefania all'Isola dei Famosi è il sito TvBlog, che precisa come la stessa modella faccia parte della squadra di Paola Benegas. Agente che in passato ha sì lanciato la carriera di Belen Rodriguez (poi passata ad altre scuderie), ma grazie alla quale numerose modelle sono approdate nei reality show italiani, da Dayane Mello a Paola Di Benedetto, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Insomma, nessuna conferma ufficiale è arrivata al momento dalla diretta interessata ma l'indiscrezione sembra tutt'altro che improbabile.

Età, vita privata, fidanzato

Ventisette anni, Estefania Bernal è nata ad Almagro, quartiere di Buenos Aires, il 4 dicembre del 1995. Capelli scuri, occhi di ghiaccio e fisico scultoreo, è alta 1 metro e 73 centimetri.

Non si hanno notizie circa un "novio", ovvero un fidanzato: è dunque single (almeno ufficialmente), oppure solo molto riservata.

Lavoro e carriera

Gli esordi nel mondo dello spettacolo arrivano nel suo paese d'origine, dove ha partecipato e vinto Miss Universo Argentina nel 2016. Sempre qui, ha lavorato per diversi brand di intimo ed in occasione di vari spot pubblicitari. Quindi l'approdo in tv in un dance show chiamato Showmatch, nel 2017: aveva appena 21 anni.

In quell'occasione, tenne a specificare che non ritiene che i concorsi di bellezza oggettificano le donne: "Non è così, le donne sono capaci di fare tutto ciò che vogliono se vogliono - dichiarò - Le donne sono capaci di fare tutto e penso che sia positivo che si facciano questi concorsi per incoraggiare le donne a credere in loro stesse…".

La "priva volta" in Italia è stata invece durante quest'autunno. Almeno in tv. Nel nostro Paese ha infatti partecipato a "Scherzi a parte", show comico in onda su Canale 5 in autunno con la conduzione di Enrico Papi.

Instagram

Il suo profilo Instagram è raggiungibile all'account @estefaniaabernal. Conta 85 mila follower su Instagram, destinati a salire se l'indiscrezione dell'approdo all'Isola dei Famosi si realizzerà.