Isola dei Famosi, chi è Roger Balduino: dall'età al lavoro al "giallo" fidanzata

Chi è Roger Balduino, che dal 21 marzo sarà uno dei protagonisti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2022? Sul modello si hanno poche informazioni, ma dal suo profilo Instagram si possono individuare alcune alcune curiosità sul futuro naufrago.

Chi è Roger Balduino: età, lavoro

Roger Balduino è nato nel 1992 a Erechim, in Brasile. È arrivato in Italia grazie al suo lavoro di modello: a 30 anni ha già posato e sfilato per alcuni dei più famosi brand iternazionali. L'Isola dei Famosi per lui sarà sicuramente un trampolino di lancio per farsi conoscere dal grande pubblico e chissà magari ricevere ruoli in tv o al cinema.

Su di lui non ci sono molte altre informazioni, dovremo imparare a conoscerlo sul reality di Canale 5.

Roger Balduino fidanzato?

Su Instagram Roger ha poco più di 6 mila follower, ma le foto della sua vita privata sono poche. Molte immagini di vacanze, con amici, ma nulla che lasci intendere una relazione.

Roger Balduino su Instagram