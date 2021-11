Filmata con l'amante in un video di Gigi D'Alessio: sarà risarcita

Passeggiava mano nella mano per le strade di Napoli con l'amante e si è ritrovata in un video di Gigi D’Alessio. Così la sua relazione extraconiugale è diventata di dominio pubblico, "regalandole" un'involontaria popolarità e non pochi problemi. Per questo ha fatto causa alla casa discografica Sony e i giudici le hanno dato ragione, perché è stato leso il suo diritto alla riservatezza e alla reputazione, in aggiunta alle difficoltà che quella situazione le ha creato.

Per la Sony la donna, che successivamente ha divorziato, non avrebbe avuto però diritto al risarcimento. Il video di "Oj nenna né" era stato girato in un luogo pubblico e la signora si era accorta di essere stata inquadrata, dal momento che dopo essere stata inquadrata aveva "soffermato lo sguardo sullo strumento di ripresa per alcuni istanti". Ma per i giudici l'occhiata della donna non può bastare per desumere il suo consenso ad essere ripresa, mancando il presupposto essenziale della consapevolezza: un semplice sguardo di curiosità verso la videocamera, senza per altro che ci fossero una scenografia né altri elementi che potessero far pensar che fossero in corso le riprese di un videoclip musicale, non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare quella tesi.

Per la Sony inoltre la donna era già separata da qualche tempo dal marito, ma i giudici hanno respinto anche questa argomentazione: quando è successo il fatto, il divorzio non era ancora avvenuto e una prova di infedeltà, come quella registrata dal videoclip, può pesare in caso di scioglimento del matrimonio per un eventuale addebito. La Sony quindi dovrò risarcire la donna, per una cifra che per il momento non è ancora nota.