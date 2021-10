Ambra versione 'Non è la Rai' al concerto di Masini: look pazzesco (lei di più)

Datele uno show. Rai o Mediaset poco importa, sono in molti quelli che vorrebbero rivedere Ambra Angiolini nelle originarie vesti di showgirl, ma con trent'anni di esperienza in più sulle spalle che hanno smorzato quei famosi riccioli e donato un carisma invidiabile di cui in tv, ultimamente, c'è tanto bisogno. E da ieri sera - quelli che vorrebbero rivederla sul piccolo schermo - sono certamente di più dopo la performance sul palco dell'Arena di Verona accanto a Marco Masini.

L'attrice era tra i super ospiti del concerto con cui l'artista toscano ha festeggiato i trent'anni di carriera e ha regalato uno dei siparietti più travolgenti della serata. Tubino nero, scarpa fucsia fluo con tacco largo over 12 e plateau esagerato, Ambra ha cantato e ballato sulle note di 'Ti vorrei' e 'Le ragazze serie' facendoci venire lo stesso sorriso che sfoggiavamo davanti a Non è la Rai, solo più consapevole del suo talento. Vivace e autoironica (oltre ad essere super sexy), si è divertita e ha fatto divertire. Un'artista genuina, come l'emozione che ha condiviso sui social dopo l'esibizione, in camerino, forse la stessa degli anni di Non è la Rai, a dimostrazione che il fuoco sacro per lo spettacolo è rimasto sempre acceso: "Basta saper rinascere ancora e ancora e ancora" ha scritto, ringraziando Marco Masini "per la magia di ieri sera", i suoi truccatori e Versace per l'abito. Infine il grazie più bello, alla sua famiglia: "Jolanda, Leo e Francesco Renga per le caramelle che fanno cantare".

Il post di Ambra dopo il concerto e alcune immagini pubblicate sui social