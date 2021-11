Celine Dion sta male: "Non cammina, i dolori la paralizzano"

Preoccupano le condizioni di salute di Celine Dion, che ha dovuto cancellare una serie di concerti a Las Vegas in programma nelle prossime settimane. "Non può alzarsi dal letto, né muoversi, ne camminare" ha fatto sapere un parente della cantante alla rivista Here, spiegando che "soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano". E ha aggiunto: "E' molto debole e ha molto dolore. E' anche dimagrita".

A chiarire la situazione è la sorella di Celine Dion, Claudette, che ha spiegato come questo stato di malessere sia dovuto anche alla "premenopausa e ai cambiamenti ormonali che questa condizione provoca". La popstar, 53 anni, soffre di "spasmi muscolari gravi e persistenti", che le impediscono di salire sul palco. "Quello che le accade - ha spiegato la sorella - è doloroso. Ma non c'è niente di grave, altrimenti me lo avrebbe detto: Celine non esita a confidarsi e a chiedere consiglio quando qualcosa non va. So che è così. E' di buon umore ed è circondata dai nostri familiari". Claudette Dion ha assicurato che la cantante dovrebbe tornare ad esibirsi dal vivo "entro poche settimane, al massimo pochi mesi".

L'eccessiva magrezza

Non è la prima volta che Celine Dion desta preoccupazione tra i fan. Due anni fa alcune foto postate su Instagram, in appariva molto magra, avevano lanciato un allarme sulle sue condizioni fisiche e non solo. La cantante aveva replicao alle critiche e alle osservazioni sul suo aspetto fisico, spiegando di aver deciso di perdere peso per se stessa e di non sentirsi in alcun modo sfiorata dai giudizi altrui.