È morto Pepe Salvaderi, fondatore dei Dik Dik: “Ci hai lasciato qui a piangerti per sempre”

"Ciao Pepe te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre". Con queste parole pubblicate su Facebook i Dik Dik annunciano la morte Erminio Salvaderi, noto come Pepe, musicista e fondatore del gruppo insieme a Giancarlo Sbrizolo e Pietro Montalbetti.

"Conoscendo la tua innata ironia lo avrai fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con te ad ascoltarci" scrivono ancora i Dik Dik che aggiungono: "Noi non ti abbiamo perso e non ti perderemo mai perché sei e sarai sempre dentro di noi e ti promettiamo un cosa, l'ultimo lavoro, quello che hai voluto tanto non andrà perduto. Ciao fratello, amico, grande musicista, ciao Pepe ci incontreremo in tutti i nostri sogni".

È morto Pepe Salvaderi: chi era il fondatore dei Dik Dik

Emilio Salvaderi, noto come Pepe, era il fondatore del gruppo dei Dik Dik, suonava chitarra ritmica e tastiera intervendo anche come voce secondaria. Tra i successi del gruppo, nato nel 1965, 'L'isola di Wight' e ‘Sognando California’ cover della hit dei Mamas & Papas. Salvaderi aveva cominciato studiando chitarra classica con Miguel Albeniz.