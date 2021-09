Phil Collins sta male: "Non riesco più a suonare la batteria"

Problemi di salute per Phil Collins. Il musicista britannico, 70 anni, non è più in grado di suonare la batteria: le sue condizioni stanno peggiorando tanto da non permettergli di tenere in mano le bacchette né di stare seduto in occasione dei concerti. Collins ha subito un intervento chirurgico alla schiena nel 2009 e un altro nel 2015, che ha avuto conseguenze sui suoi nervi; da tempo, inoltre, soffre di diabete.

Intervistato dalla Bbc, l'ex batterista dei Genesis si è detto "frustrato" rispetto a quanto si sta trovando a vivere. A suonare la batteria al suo posto sarà il figlio Nic. "Mi piacerebbe suonare con lui sul palco", ha dichiarato ancora, "ma riesco a mala pena a tenere una bacchetta in mano".