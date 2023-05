Stromae cancella la tourné per motivi di salute: "Il tempo di riposo sarà lungo"

Stromae, forse oggi il cantante francofono più famoso al mondo sta male. Non sappiamo da cosa sia affetto, ma ha di fatto cancellato il tour mondiale con un messaggio sui social che lascia spazio a molte interpretazioni.

"Da qualche mese sento un peggioramento del mio stato di salute che mi ha convinto a rinunciare a delle date in Francia e poi in Europa. Circondato dai miei medici, dalla mia famiglia e dai miei amici e dalla mia squadra, spero di riprendermi rapidamente e ritrovarvi al più presto possibile. Sfortunatamente che il tempo di riposo e di degenza sarà più lungo di quanto immaginavo e vi informo con dispiacere che non potrei onorare la mia promessa e che dunque ho deciso di cancellare il tour oggi. È una decisione difficile, ma è l'unico modo per provare a stare meglio" scrive il cantante belga sui social.

Ma qual è la malattia della popstar 38enne? Non trapela nulla di ufficiale, ma sappiamo che già nel 2015 aveva dovuto fermarsi per una forte depressione. Il cantante ha attribuito, ai tempi, l'aggravamento del suo stato mentale, anche all'effetto secondario di un farmaco antimalarico che aveva assunto per una tournée in Africa.

Nato in una banlieu di Bruxelles, figlio di una madre fiamminga e un padre ruandese, ucciso nel genocidio del 1994, ha scoperto da subito la passione per il rap e la dance. Il successo arriva con l'album "Racine Carrée" nel 2013 con uno stile capace di accostare la musica house, l'hip hop, la musica d'autore, la musica dance anni novanta e la world music.

"Multitude", l'ultima fatica del cantautore del 2022, è arrivato dopo ben 9 anni da quel primo eclatante successo. Ora lo stop, con l'augurio che sia temporaneo e che potremo ritrovare presto l'artista belga sulle scene.