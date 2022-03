Alessandro Cattelan sta per fare il suo ingresso nel mondo di Netflix con il suo nuovo docu-show Una semplice domanda. Manca pochissimo al debutto della serie che vedrà diversi personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport raccontare al presentatore piemontese cos'è per loro la felicità. È proprio questo tema astratto il centro focale dell'intera narrazione che sarà guidata dalla personalità e dalle domande esistenziali di Cattelan. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire a che ora usciranno gli episodi di Una semplice domanda sul catalogo Netflix e cosa aspettarci da questa serie.

Di cosa parla Una semplice domanda

Prodotto da Fremantle e con Cattelan come autore e protagonista, Una semplice domanda nasce, come idea, in una sera d’estate da una riflessione di Alessandro Cattelan in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina: "Papà, come si fa a essere felici?". Ed è proprio la ricerca di risposte che ha portato Cattelan a viaggiare, in Italia e all’estero confrontandosi e condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio: Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli.

Con loro Cattelan ha dato vita ad un racconto sugli elementi che caratterizzano la felicità per ognuno di noi, spinto dal desiderio di scoprire di più su che ruolo giochino l’amore, la famiglia, la ricchezza, il dolore e la fede. Lo ha fatto uscendo dallo studio televisivo, con una costruzione originale, sperimentando così esperienze uniche e incontri straordinari.

Qui il trailer di Una semplice domanda di Alessandro Cattelan

A che ora esce "Una semplice domanda" di Alessandro Cattelan su Netflix

Sarà possibile trovare i sei episodi di Una semplice domanda sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 18 marzo alle 8 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.