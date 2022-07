C'è poco da fare, il romanticismo piace, soprattutto agli amanti di serie tv e Virgin River, che del romanticismo fa il suo cavallo di battaglia, ha spopolato nel corso degli anni (senza particolari sorprese) in tutte le classifiche di streaming. Se siete tra i fan di questa serie, debuttata con la terza stagione su Netflix lo scorso 9 luglio e subito in vetta alle top 10 di tutto il mondo, questo articolo è per voi perché oggi vogliamo commentare il finale di Virgin River 3 e, soprattutto, il cliffhanger dell'ultimo episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta. In attesa dell'uscita dei nuovi episodi della quarta stagione, ecco un recap di come ci eravamo lasciati alla fine di Virgin River 3.

Sono stati molti i colpi di scena in questa nuova stagione di Virgin River. La serie tratta dai romanzi romantici di Robyn Carr ha, infatti, stupito il suo pubblico con diversi momenti inaspettati, primo tra tutti, il cliffhanger nei minuti conclusivi dell'ultimo episodio di stagione. Ed è così che, in un attimo, la storia d'amore di Mel e Jack viene messa in discussione con possibili importanti conseguenze nel prossimo capitolo di serie, ma entriamo più nel dettaglio riepilogando come è finito Virgin River 3 e come, gli attori, hanno commentato questo finale.

Come finisce Virgin River 3

Che i cliffhanger nei finali di stagione siano un classico di Virgin River lo sappiamo per certo. Già la seconda stagione finiva con la scena che immortalava Jack a terra con una pallottola nel corpo. Ora, nella terza stagione, la serie ha fatto il salto di qualità mostrandoci i due protagonisti della storia: Mel e Jack che dopo essersi ritrovati dopo una pausa decisono di andare in montagna per stare un po' insieme. Ognuno dei due, però, nasconde un segreto all'altro e il primo a rivelarlo è Jack che, si inginocchia e chiede a Mel di sposarlo. A questo punto, però, la tensione sale ancora di più perché la stessa Mel, rivela a Jack di essere incinta. Ma non è finita qui, la donna, infatti, dichiara al suo fidanzato che non è sicura che lui sia il padre del bambino. Il presunto altro padre, infatti, potrebbe essere il suo ex marito morto, Mark, con cui Mel aveva effettuato l'inseminazione artificale in precedenza, andando a Los Angeles qualche giorno prima, dal momento che Jack non voleva ulteriori figli.

Martin Henderson e Alexandra Breckenridge sul cliffhanger finale

I due protagonisti, nonché interpreti dei due personaggi al centro della storia di Virgin River, hanno commentato il finale della terza stagione a TVLine ammettendo di essere rimasti scioccati leggendo il copione del finale di stagione. Henderson ha dichiarato che si è trattato di una notizia difficile da gestire e che a soprprenderlo più di tutto è stato il fatto che l'episodio di è concluso con la rivelazione di due "bombe" senza aver potuto aver modo di esplorare le reazioni dei personaggi nei confronti dell'accaduto, lasciando una tensione tagliente che durerà fino alla pubblicazione del continuo di serie. Alexandra Breckenridge ha rivelato di non aver preso molto bene la notizia della gravidanza del suo personaggio e che questa non sia legata a Jack. "Ero scettica sulla trama", commenta l'attrice che poi, ha scelto di dare fiducia agli screenwriter della serie nonostante le sue titubanze. La sua delusione era data dal fatto che se Mel aveva fatto una cosa del genere, andare a fare la fecondazione assistita, voleva dire che non era più sicura al 100% del suo rapporto con Jack e del fatto che potesse funzionare a lungo termine.

Quando esce Virgin River 4

I nuovi episodi di Virgin River 4 debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 20 luglio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.