Le 3 serie tv da vedere in attesa di The Witcher 2

Siamo tutti in trepidante attesa dell'uscita dei nuovi episodi di The Witcher 2. Per ora, sappiamo che le riprese della seconda stagione della serie su Geralt di Rivia e il mondo dei witcher, elfi, maghi e mostri, sono terminate. Ad annunciarlo, infatti, è stata la stessa Netflix che ha pubblicato, a sorpresa, un video-annuncio del backstage di The Witcher 2 con immagini inedite del dietro le quinte della nuova stagione. Ma se i nuovi episodi saranno pubblicati entro la fine del 2021 (la data certa non è ancora nota), possiamo utilizzare questo tempo di attesa per entrare nel mood fantasy guardando tutte le serie simil-The Witcher disponibili sulle piattaforme di streaming.

Shadowhunters

Partiamo da Shadowhunters, la serie tv del 2016, disponibile su Netflix, che prende spunto dalla saga letteraria The Mortal Instruments dell'autrice Cassandra Clare e racconta la storia di Clary Fray, un uomo che scopre di provenire da una stirpe di esseri ibridi (a metà tra gli angeli e gli umani) che danno la caccia ai demoni. Con tre stagioni la serie catturerà l'attenzione dello spettatore facendolo entrare in un mondo fantasy pieno di avventure e lotte tra bene e male. La prima stagione della serie mette insieme le storie dei primi due romanzi della saga, Città di ossa e Città di cenere mentre la seconda stagione è incentrata sul terzo romanzo Città di vetro. C'è anche un terzo capitolo di serie composto da due parti, una basata sul quarto libro Città degli angeli caduti mentre la seconda sugli ultimi due libri Città delle anime perdute e Città del fuoco celeste.

The Mandalorian

The Mandalorian è una serie americana ideata da Jon Favreau e distribuita da Disney+. Questa serie non è altro che il primo live-action di Guerre Stellari ambientato cinque anni dopo la storia narrata dal filn Il ritorno dello Jesi e 25 anni prima di quella de Il risveglio della forza. Protagonista di The Mandalorian è Din Djarin, un cacciatore di taglie mandaloriano che lavora al di là dei confini della Nuova Repubblica. La serie è composta da due stagioni e si attende l'uscita di una terza, già in produzione e in programma per uscire nelle prime settimane del 2022.

Carnival Row

Tra le serie fantasy alla The Witcher non potevamo non citare Carnival Row, un titolo Amazon Prime video che racconta la storia di alcune creature magiche vittime di pregiudizi da parte degli uomini. Un punto di vista innovativo per una serie molto interessante che vede due nomi d'eccezione del mondo cinematografico tra i protagonisti: Orlando Bloom e Cara Delevigne. L'ambientazione è in un mondo immaginario, chiamato Burghe, e vede le creature magiche come ad esempio satiri, fate e altri personaggi di finzione vivere in un ghetto perché disprezzate da tutti. Viene ribaltata così la visione canonica di questi personaggi che, solitamente, in una serie fantasy sono i protagonisti indiscussi. Le storyline sono diverse e si intrecciano tra loro creando una trama interessante e accattivante.