Cosa guardare su Netflix? Tutte le novità di questa settimana (dal 26 aprile al 2 maggio)

La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di aprile 2021 e, se ci sono tante serie che lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altre che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 26 aprile al 2 maggio 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie tv più promettenti di questa ultima del mese. Abbiamo selezionato tre highlight dalla comedy al crime drama fino a passare per il film per famiglie, in modo da accontentare tutti i gusti e permettere un excursus di emozioni dalla risata al pianto. Ma iniziamo a scoprire i titoli di punta di Netflix di questa settimana di fine aprile/inizio maggio.

Sexify (Stagione 1)

Genere: dramedy

Episodi: 8

Data di uscita: 28 aprile

Un'ambiziosa studentessa di scienze, Natalia, sogna di vincere una competizione molto prestigiosa. La sua chiave del successa sta nel creare applicazioni innovative in grado di soddisfare la curiosità e i bisogni sessuali delle persone. Il problema, però, nasce dal momento in cui pur essendo esperta di programmazione, si ritrova a doversi interfacciare con la sua inesperienza dal punto di vista sessuale. La ragazza, così, decide di farsi aiutare dalla sua migliore amica Paulina e la sua coinquilina Monika e, per creare un algoritmo per l'orgasmo femminile, le ragazze iniziano ad esplorare il mondo del sesso per imparare cose nuove sul sesso in sé e su se stesse. Questa serie si presenta come una comedy divertente e provocatoria che fa riflettere sulla vita delle giovani ragazze di oggi.

Suburbia Killer (Stagione 1)

Genere: Crime Drama

Episodi: 8

Data di uscita: 30 aprile

Suburbia Killer (in originale El Inocente) è un adattamento tv del romanzo omonimo di Harlan Coben. Mat, mentre cercava di sedare una rissa, si ritrova assassino. Dopo nove anni di carcere oggi prova a rifarsi una vita con sua moglie Olivia. La vita dell'uomo, però, sta per essere sconvolta di nuovo da un evento, una chiamata da parte della moglie in viaggio per lavoro. Mat inizia una corsa frenetica alla scoperta della verità e la sua innocenza viene di nuovo messa in discussione. Un dramma intrigante e misterioso alla ricerca di verità nascoste. La scelta perfetta per gli amanti del genere crime.

I Mitchell contro le macchine

Genere: Commedia

Data di uscita: 30 aprile

Concludiamo con un film per famiglie in uscita il 30 aprile su Netflix. I Mitchell contro le macchine racconta la storia di una famiglia normale che si ritrova alle prese con un impego stra-ordinario: quello di salvare il mondo dall'attacco dei robot. Tutto ha inizio in modo incredibilmente casuale. Katie Mitchell, la figlia più grande della famiglia viene ammessa alla scuola di cinema e suo padre decide che tutta la famiglia deve accompagnarla con un ultimo viaggio familiare "on the road". Ed è proprio nel bel mezzo del viaggio che la famiglia di ritrova nel bel mezzo di una rivolta di robot. Nello specifico si tratta di oggetti tecnologici (dagli smartphones agli aspirapolveri roomba, fino ai malvagi Furby) che arrivano sulla terra con l’obiettivo di catturare ogni essere umano sul pianeta. Chi dovrà salvare l'umanità adesso? Proprio i Mitchell (Katie, il papà Rick, la mamma Linda, lo stravagante fratellino Aaron, il morbido carlino Monchi e due amichevoli e ingenui robot.

Tutte le uscite Netflix diquesta settimana

Serie Tv originali Netflix

28 aprile

Sexify (Stagione 1)

30 aprile

Suburbia Killer (Stagione 1)

Film Originali Netflix

29 aprile

L'apparenza delle cose

30 aprile

I Mitchell contro le macchine

Anime e animazione

26 aprile

Arlo il giovane alligatore

29 aprile