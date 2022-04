Su Netflix arriva Di4ri, la nuova serie italiana con una guest star da Amici

Su Netflix arriva un nuovo teen drama tutto italiano. Si tratta di Di4ri, una serie che racconta le vite di un gruppo di ragazzi delle medie puntando l'obiettivo su una delle fasi di passaggio più complicate della vita: quella del passaggio da fanciullezza ad adolescenza. La trama girerà intorno alle emozioni, i primi amori, i coming out, i litigi e i primi baci di otto compagni di classe. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questa nuova serie di Netflix Italia e, soprattutto, chi sarà la guest star che proviene da uno dei talent show più noti della TV: Amici di Maria De Filippi.

Qui il trailer di Di4ri

Di cosa parla Di4ri

Di4ri è ambientata nella scuola media Galileo Galilei di Marina Piccola, nell'isola di Capri e racconta le vite dei ragazzi della 2° C. Composto da 15 episodi, questo nuoto titolo Netflix dedicherà ogni puntata a uno dei protagonisti esplorando così diversi punti di vista e affrontando diverse tematiche legate alla crescita interiore oltre che fisica dei ragazzi che, piano piano diventeranno dei piccoli adulti. A rendere particolare questa serie è il fatto che i personaggi avranno un dialogo diretto con lo spettatore perché si rivolgeranno a loro rivelando come in un dialogo attraverso lo schermo i propri pensieri più intimi e le proprie emozioni. Ed è così che Pietro, Livia, Isabel, Daniele, Monica, Giulio, Mirko e Arianna parteciperanno a un racconto corale dando svariati spunti riflessivi sulla difficoltà e il bello dell'essere dei pre-adolescenti.

Chi c'è nel cast di Di4ri e chi è la guest star di Amici

Il cast di Di4ri è composto da Andrea Arru (Pietro), Flavia Leoni (Livia), Sofia Nicolini (Isabel), Biagio Venditti (Daniele), Liam Nicolosi (Giulio), Federica Franzellitti (Monica), Francesca La Cava (Arianna) e Pietro Sparvoli (Mirko). Tra gli altri c'è anche Fortunato Cerlino, già visto in Gomorra che vestirà i panni del bidello dello scuola. E poi c'è anche la figlia di Fiona May, Larissa Iapichino, campionessa di salto in lungo che farà un cameo in una speciale puntata dedicata a una gara di triathlon.

Oltre a loro, però, nella serie ci sarà anche uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Si tratta del cantante Tacredi che, oltre ad aver composto la colonna sonora della serie, Isole, comparirà anche in due episodi come guest star.

Quando esce Di4ri su Netflix

Di4ri uscirà su Netflix il prossimo 18 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il serivzio.