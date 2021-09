Sette film, quattro serie tv e due docu-serie da vedere questo week end su Prime Video

Cosa guardiamo questo fine settimana su Prime Video? Per rispondere alla classica domanda che ci facciamo ogni venerdì non abbiamo che l'imbarazzo della scelta.

Partiamo dai titoli in scadenza, quelli più urgenti da vedere: c'è l'intera saga di Resident Evil, c'è Ghost Rider con Nicholas Cage ed Eva Mendes, e c'è una delle serie poliziesche più amate del XXI secolo, ovvero Bones.

Tra le nuove uscite, iniziamo a soffermarci su serie e docu-serie: sì perché sonp arrivate su Prime l'ultima stagione di Fear the Walkind Dead e la penultima di Grey's Anatomy, ma anche una novità Amazon Original francese, ovvero Voltaire High. E poi le docuserie: c'è un'inchiesta su LulaRoe e c'è il dietro le quinte della squadra più stellare del momento, il PSG.

Concludiamo i consigli streaming per i prossimi giorni con i film: la nuova uscita di questa settimana è The Voyeurs, thriller erotico che sembra destinato a fare scandalo... in ogni senso.

Ecco quindi l'elenco dei titoli di film e serie da vedere in questi giorni di metà settembre su Amazon Prime Video.

Fear the Walking Dead (serie tv stagione 6, 2021) - data di uscita 5 settembre

Nella nuova stagione, il gruppo sparso nei distanti insediamenti della Virginia, lotta per sopravvivere mentre ognuno cerca di aggrapparsi a ciò che sono e a ciò in cui un tempo credevano.

Grey's Anatomy (serie tv stagione 16, 2020) - data di uscita 6 settembre

Mentre sta per uscire la 18esima stagione (approfondimento), arriva su Prime la stagione 16: l'ultima prima del Covid, ma non mancheranno i colpi di scena...

Voltaire High (serie tv Amazon Original) - data di uscita 10 settembre

Genere: drammatico. Numero episodi: 8

Quando nel settembre 1963 il Voltaire diventa un liceo misto, e per la prima volta un gruppo di ragazze farà lezione insieme ai ragazzi, il mondo si ferma per un istante. Ci sono 11 ragazze e centinaia di ragazzi – è una rivoluzione. Ambientato in un liceo –luogo ideale per fuochi d'artificio ormonali – Voltaire High fa nuova luce su temi ancora attuali.

Adulti e adolescenti entrano in contatto, non sempre trovando quello che stavano cercando, ma per lo più imparando a vivere insieme, nella quotidianità di un mondo che non ha ancora vissuto il '68.

LuLaRich (docuserie Amazon Original) - data di uscita 10 settembre

Genere: inchiesta. Numero episodi: 4

LulaRich è una docuserie in quattro episodi che racconta la storia di LuLaRoe. Conosciuta per i suoi leggings morbidi come il burro, la famigerata società di marketing multilivello è diventata virale promettendo alle giovani madri la salvezza tramite il lavoro da casa. Sfruttando il crescente potere dei social media, gli eccentrici fondatori di LuLaRoe hanno reclutato un esercito di rivenditori indipendenti per vendere i loro prodotti di abbigliamento sempre più bizzarri e difettosi. Attraverso interviste esclusive, questa serie svela come tutto è andato storto in modo spettacolarmente strano e comico.

PSG città delle luci (docuserie Amazon Exclusive) - 10 settembre

Genere: sportivo. Numero stagioni: 2

Il Paris Saint-Germain, il club di maggior successo in Francia, è protagonista della docuserie Amazon Exclusive PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda che con le sue due stagioni immerge gli spettatori nel cuore del club, durante il folle finale della stagione 2019/2020 e poi per tutta la stagione 20/21 ripercorrendo la storia del club della capitale francese attraverso i suoi giocatori attuali e le sue leggende del passato. Cinquant'anni di passione, avventura e ambizione. Uno sguardo unico e privilegiato sul club, seguendo giocatori, allenatori e tifosi nel cuore dell'azione durante le ultime due stagioni e il loro impegnativo viaggio nella Ligue 1 e nella UEFA Champions League.

The Voyeurs (film Amazon Original) - data di uscita 10 settembre

Genere: thriller, erotico

Dopo essersi trasferita in un bellissimo loft nel centro di Montreal, una giovane coppia (Sydney Sweeney e Justice Smith) si interessa sempre più alla vita sessuale degli eccentrici vicini che vivono dell'altra parte della strada (Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo).

Quella che inizialmente era solo innocente curiosità lentamente diventa un'ossessione malsana, quando i due scoprono che fra i vicini si sta consumando un tradimento. La tentazione e il desiderio li coinvolgeranno in un intreccio del tutto inaspettato tra le loro vite, con conseguenze mortali.

Bones (serie tv 2006-2017, 12 stagioni) - data di scadenza 14 settembre

David Boreanaz interpreta Seeley Booth, l'agente dell'F.B.I. Con l'antropologa forense Dott.ssa Temperance "Bones" Brennan cerca di risolvere crimini sconcertanti. Se Booth si affida ad indizi presi dalla vita delle vittime, Brennan raccoglie prove affidandosi alla sua innata abilità di "leggere" le loro ossa. Modi differenti che causano battibecchi ma dimostrano anche la loro innegabile alchimia.

Ghost Rider (film 2007) - data di scadenza 14 settembre

In passato, il motociclista e stuntman Johnny Blaze aveva fatto un patto col diavolo perché proteggesse i suoi affetti più cari. Ora il diavolo è venuto a chiedere ciò che è suo. Con Nicolas Cage, Eva Mendes.

Resident Evil (film 2002) - data di scadenza 14 settembre

Qualcosa di terribile si cela all'interno dell'Alveare, un vasto laboratorio sotterraneo gestito dall'Umbrella Corporation, un’azienda di bioingegneria che effettua pericolosi esperimenti finalizzati allo sviluppo di nuove armi batteriologiche. Un virus letale è sfuggito al controllo dei tecnici e si è diffuso all’interno della struttura, ormai sigillata ermeticamente dal computer centrale... Regia di Paul W.S. Anderson, con Milla Jovovich.

Resident Evil: Apocalypse (film 2004) - data di scadenza 14 settembre

Dopo essere sfuggita per miracolo agli orrori dell'alveare, Alice (Milla Jovovich) viene subito coinvolta in una nuova guerra in superficie tra umani e zombie. Mentre la città è in quarantena, Alice si unisce a una squadra di soldati scelti capeggiati da Valentine (Sienna Guillory, Love, Actually - L'Amore Davvero) e Carlos (Oded Fehr, La Mummia - Il Ritorno).

Resident Evil: Extinction (film 2007) - data di scadenza 14 settembre

I sopravvissuti della catastrofe di Raccoon City attraversano il deserto del Nevada, nella speranza di raggiungere l’Alaska. Alice (Jovovich) si unisce al convoglio e alla loro lotta contro la malvagia Umbrella Corporation.

Resident Evil: Retribution (film 2012) - data di scadenza 14 settembre

Il letale virus T della Umbrella Corporation si sta diffondendo sul pianeta, trasformando la gente comune in schiere di zombie. L'unica speranza dell'umanità per sfuggire all'estinzione è Alice (Milla Jovovich), che è in missione e combatte attraversando città e continenti... senza mai uscire dalla sede della Umbrella. I vecchi amici diventeranno nemici..."

Resident Evil: The Final Chapter (film 2017) - data di scadenza 14 settembre

L'umanità è allo stremo a Washington DC e Alice, unica superstite umana all'attacco dell'orda dei non morti, deve tornare a Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta raccogliendo le proprie forze per l'attacco finale contro i sopravvissuti dell'apocalisse. In una corsa contro il tempo e riacquisite le sue abilità sovrumane, Alice unirà le sue forze con i vecchi amici. Regia di Paul W.S. Anderson. Con Milla Jovovich.

