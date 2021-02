Fiocco blu per le star di Game of Thrones: è nato il primo figlio di Kit Harington e Rose Leslie

È nato il primo figlio della coppia nata sul set di una delle serie tv più amate degli ultimi anni: Game of Thrones. Kit Harington e Rose Leslie, che nel Trono di Spade interpretano rispettivamente Jon Snow e Ygritte sono diventati per la prima volta genitori. La notizia della gravidanza di Leslie era emersa lo scorso settembre con alcue foto pubblicate dalla rivista Make in cui l'attrice mostrava a tutti il suo pancione e ora, i due neogenitori, sono stati paparazzati proprio con il loro primogenito e si tratta di un maschietto. Il nome del "figlio di Game of Thrones" è ancora ignoto ma i due attori hanno confermato alla rivista E! la nascita del loro figlio dichiarando di essere entusiasti del suo arrivo.

Non sono solo Kit Harington e Rose Leslie tra gli attori di Game of Thrones a essere diventati genitori di recente ma anche Sophie Turner, la Sansa del Trono di Spade, che ha dato alla luce una bambina, Wilma, dopo il matrimonio con Joe Jonas lo scorso anno.