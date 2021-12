I migliori episodi delle serie TV a tema natalizio (da rivedere su Netflix durante le feste)

Mancano pochissimi giorni al Natale e quale modo migliore di entrare nell'atmosfera di festa se non riguardandosi tutti gli episodi più belli delle serie TV dedicati al Natale. Tra i tanti titoli presenti su Netflix ce ne sono alcuni che vale la pena rispolverare per addentrarsi nel vivo del clima natalizio tra alberi di Natale, decorazioni, regali e tante tante emozioni. Ma quali sono le puntate più belle delle serie TV che il catalogo di Netflix ci offre? Tra alcuni dei grandi classici del piccolo schermo e serie più recenti ecco una selezione degli episodi più belli dedicati al Natale per un binge-watching in pieno clima festivo.

How I Met Your Mother (2x11)

Per chi ama le comedy e, in particolare, How I met your Mother non può non riguardarsi l'episodio in cui Lily "ruba" il Natale. Ci troviamo nel punto della storia in cui Ted decide di passare le feste natalizie a New York con i suoi amici e Lily fa di tutto per decorare al meglio la loro casa. Solo che qualcosa rovina l'atmosfera perché Lily ritrova un messaggio sulla segreteria telefonica in cui Ted diceva a Mashall di lasciarla perdere e le attribuisce un'offesa che lei non riesce a digerire. Divertente come sempre ma anche profonda How I met your moether è sempre una garanzia, anche a Natale.

Una mamma per amica (2x10)

E poi c'è Una mamma per amica con un episodio super natalizio e pieno di colpi di scena per la vita di Lorelai e Rory. A Stars Hollow arriva una tempesta di neve che manda all'aria i piani di Sookie per una cena rinascimentale in costume all'Indipencence Inn. Per salvare la serata, Lorelai invita tutti i loro amici a partecipare, compresi i suoi genitori. Durante la festa, però Emily scoprirà che suo marito ha lasciato il lavoro senza dirle niente e andrà via sconvolta. Intanto nella vita di Rory arriva Jess a mettere scompiglio nella sua relazione con Dean. Un episodio in pieno stile Una mamma per amica che si porta dietro un calore ancora più forte legato al clima natalizio.

Jane the Virgin (2x08)

Un'altro episodio divertentissimo dedicato al Natale è l'ottavo della seconda stagione di Jane the Virgin. È il primo Natale per Mateo ma Jane è ancora arrabbiata con Rafael per non averle detto di aver pagato qualcuno per denunciare Michael. I due si mettono alla prova con una terapia di coppia per risollevare le sorti della loro storia che sembra funzionare e far tornare il sereno tra i due. E poi c'è Rogelio, uno dei personaggi più belli della serie, che soffre ancora per la rottura tra Jane e Michael ed è alla ricerca di un nuovo BFF e Alba, la nonna di Jane che riceve finalmente la sua Green Card diventando cittadina americana. E come dimenticare Petra alle prese con l'omicidio di Ivan e il suo fantasma che la perseguita.

Skam Italia 2x10

Anche Skam Italia dedica un episodio della sua seconda stagione al Natale. È una puntata che gira intorno alla relazione tra Martino e Niccolò. I due, infatti, a inizio episodio si svegliano nello stesso letto l'uno accanto all'altro. Il ritorno di fiamma tra i due scalderà i cuori anche delle loro famiglie e, nello specifico, della mamma di Martino che, dopo aver ricevuto in regalo un albero di Natale da suo figlio scoprirà, con molta gioia, che è tornato con Niccolò. A dare una maggiore atmosfera natalizia all'episodio c'è la festa di Natale che Martino organizza a casa sua, spinto da Silvia, con tutti i membri della radio.

Black Mirror, Natale bianco (2x04)

La serie futuristica capolavoro di Charlie Brooker ci regala uno degli episodi più belli in assoluto di tutte le stagioni: Natale bianco con un protagonista d'eccezione: Jon Hamm. Questo speciale di Natale di Black Mirror racchiude tre racconti collegati tra loro e inseriti in una struttura più ampia. In questo episodio due personaggi, Joe Potter e Matt Trent, sono in una stanza e sono costretti a festeggiare il Natale insieme. I due iniziano a discutere sul perché hanno scelto di accettare il loro lavoro e raccontano 3 storie che si fondono in una conclusione che lascerà a bocca aperta, come ogni episodio di questa serie. Assolutamente da rivedere!