Tutte le nuove uscite Netflix di aprile 2021 (serie tv e anime)

Un nuovo mese è dietro l'angolo e porterà con sé tanti nuovi titoli sul catalogo della piattaforma di streaming più amata dal pubblico. Ecco così che aprile 2021 regalerà molte novità per gli amanti delle serie tv con tante nuove uscite su Netflix di serie originali e non. Se siete curiosi di scorprire quali saranno le punte di diamante Netflix di questo nuovo mese del 2021 continuate a leggere. Ce n'è per tutti i gusti! Noi, come sempre, abbiamo selezionato tre titoli tra i più attesi e promettenti, che approfondiremo un po' di più, per tutto il resto basta solo collegarsi a Netflix e godersi la scelta di tutte le nuove storie che il catalogo ha in serbo per il suo pubblico.

The Serpent

Netflix per questo mese di aprile ha pensato proprio a tutti i gusti ma partiamo dal crime. È proprio questo, infatti, il genere della prima serie tv che vi proponiamo oggi, e che racconta la storia vera di uno dei serial killer più noti degli anni '70: Charles Sobhraj. La serie si chiama The Serpent e con 8 episodi di farà andare indietro nel tempo per rivivere tutti i tragici momenti e le vicende di morti legate alla mano di Sobhraj di giovani viaggiatrici occidentali nell'hippie trail del sud asiatico.

Shadow and Bone

Ora pasiamo al genere fantasy perché ad aprile, e nello specifico il 23 uscirà su Netflix, Shadow and Bone, la serie tratta dalla trilogia di romanzi di Leigh Bardugo che si ricollegherà anche alle storyline dello spin-off Six of Crows e Crooked Kingdom. La serie, così, diventerà un ibrido tra Game of Thrones e Ocean's Eleven, come la definiscono gli stessi produttori.

Zero

Aprile è anche il mese di Zero e, questa volta, restiamo in Italia, Sì perché questa serie è italiana e racconta la Milano di strada. Non si tratta, però, solo di un racconto teen di periferia perché Zero, tratta dal romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano parlerà di invisibilità in senso stretto e in senso lato. Il protagonista della storia, infatti, è un ragazzo considerato "invisibile" ma che ha davvero il potere di diventare invisibile. Il punto di vista della narrazione è dal basso della società e questa serie merita attenzione soprattutto per questo motivo ma anche perché la colonna sonora è fatta da inediti di grandi cantanti italiani come, uno tra questi, Marracash.

Papà, non mettermi in imbarazzo!

Per accontentare proprio tutti abbiamo voluto segnalarvi anche una sit-com perché sì c'è tanto bisogno di ridere in questo momento. Ecco allora che entra in scena "Papà non mettermi in imbarazzo", un racconto del rapporto tra padre e figlia adolescente, una sorta di Mamma per amica al maschile che fa ridere ma allo stesso tempo riflettere. Dietro l'ironia e la leggerezza, infatti, si riescono a trattare anche temi molto importanti e delicati.

Tutte le nuove uscite Netflix di aprile 2021

SERIE TV

2 aprile

• The Serpent

• Il sapore delle margherite, seconda stagione

5 aprile

• La famiglia McKellan, terza parte

7 aprile

• Snabba Cash

14 aprile

• Papà non mettermi in imbarazzo

21 aprile

• Zero

23 aprile

• Tenebre e Ossa

30 aprile

• Suburbia killer

ANIME

1 aprile

Il piano nella foresta

Devilman Crybaby

Sonic X

2 aprile

Kakegurui

Devilman Crybaby

Sonic X

3 aprile

Tokyo Ghoul

Devilman Crybaby

Sonic X

4 aprile