Le nuove serie TV da tenere d'occhio questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 13 al 18 giugno sono diverse le nuove uscite da non perdere dal nuovo documentario sulla vita e la carriera di Jennifer Lopez, Halftime alla nuova serie antologica che analizza i pericoli della rete raccontando storie di persone vittime di truffe digitali, La rete delle illusioni, fino a passare al nuovo film con Chris Hemsworth sulla storia accattivante di esperimenti farmacologici in grado di alterare la mente svolti su u gruppo di detenuti, Spiderhead.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di giugno.

Jennifer Lopez, Halftime (14 giugno)

Inziamo con l'attesissimo documentario di Netflix su Jennifer Lopez appena presentato in anteprima al Tribeca Film Fetsival. In un'ora e mezza, la popstar e attrice americana si mostrerà per la prima volta nella sua vita quotidiana facendo vedere a tutti il suo lato più vulnerabile e il suo rapporto con la famiglia, i figli e il suo lavoro. Nello specifico, il documentario racconterà il backstage della preparazione all'Halftime Show di J.Lo in occasione del Superbowl del 2020 insieme a Shakira e il dietro le quinte della sua mancata candidatura agli Oscar.

La rete delle illusioni (15 giugno)

Passiamo alla seconda novità Netflix della prossima settimana. Si tratta de La rete delle illusioni, una serie antologica, in sei parti, che racconta storie di persone intrappolate in una complessa e misteriosa rete di disinformazione moderna e truffe digitali. Inquietante, bizzarra e assolutamente attuale, la serie esplora le conseguenze dello "Swatting", esplora in profondità l'agghiacciante realtà della supremazia bianca, partecipa a una caccia a livello federale di un sospettato per truffa ai danni dell'agenzia delle imposte e indaga su un omicidio avvenuto sullo sfondo dell'interferenza russa nelle elezioni americane. Con personaggi unici e trame sorprendenti, la realtà diventa distorta quando il tradizionale nucleo domestico americano si scontra con una caotica rete di disinformazione.

Spiderhead (17 giugno)

Infine, tra le nuove uscite Netflix della settimana senaliamo Spiderhead, il nuovo film con Chris Hemsworth tratto dal racconto breve del New Yorker intitolato "Escape From Spiderhead" di George Saunders. La storia è quella di due detenuti instaurano un legame mentre affrontano i rispettivi passati in un penitenziario all'avanguardia diretto da una mente visionaria che conduce esperimenti sui suoi soggetti utilizzando farmaci in grado di alterare la mente.