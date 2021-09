Uno, dos, tres, cuatro, Paso Adelante sbarca su Netflix ma...

Chi non è cresciuto seguendo le lezioni di canto, ballo e recitazione (e gli intrighi amorosi) di Lola, Pedro, Roberto e Ingrid della scuola di spettacolo di Madrid? I ragazzi degli anni '90 la conoscono bene ma, da adesso, anche i rappresentanti della cosiddetta generazione Z potranno scoprirla. Stiamo parlando di Paso Adelante, la serie cult spagnola degli anni 2000 che ha appassionato il pubblico italiano con i suoi oltre 80 episodi trasmessi ogni pomeriggio su Italia 1 e che oggi sbarca su Netflix per grande sorpresa e piacere dei fan. Un tuffo nostalgico nel passato che non vediamo l'ora di fare, anche solo per riascoltare quell'accattivante sigla che ricordiamo a memoria ancora oggi e che iniziava con il conto dei passi di danza "Uno, dos, tres, cuatro".

Cosa sappiamo sull'uscita di Paso Adelante su Netflix

Quando esce, allora, Paso Adelante su Netflix? La notizia che vede la pubblicazione sul catalogo Netflix della serie spagnola è confermata sia dagli utenti ispanici della piattaforma che dagli stessi attori protagonisti della serie. In Italia, però, per ora, non abbiamo ancora a disposizione gli episodi di Paso Adelante che sono stati pubblicati solo sulla versione spagnola della piattaforma di streaming. Netflix Italia, infatti, non ha fatto alcun commento sulla possibilità di avere Paso Adelante anche sul suo catalogo ma siamo sicuri che qualcosa potrebbe accadere dato l'hype che sta crescendo sempre di più.

Di cosa parlava Paso Adelante e chi erano i suoi protagonisti

Per tutti quelli che non dovessero ricordare la trama della serie, Paso Adelante raccontava le vite di un gruppo di ragazzi, aspiranti artisti, all'interno di una famosa scuola di spettacolo di Madrid. Tra lezioni di danza, di canto e di recitazione, delusioni, successi ma soprattutto cotte e drammi d'amore, ogni episodio era un escalation di emozioni a ritmo di musica e mostrava non solo le evoluzioni nel rapporto tra i ragazzi ma anche quelle con i loro professori, alcuni dei quali coinvolti con gli studenti anche nella loro vita privata. Lola Fernández, Pedro Salvador, Rober Arenales, Ingrid Muñoz e tanti altri ancora (tra cui anche la sorella di Penelope Cruz) erano i protagonisti indiscussi della serie, ognuno diverso ma fondamentale negli sviluppi della storia. La serie, creata da Daniel Écija, Ernesto Pozuelo e Pilar Nadal è stata trasmessa per la prima volta dal canale spagnolo Antena 3 l'8 gennaio 2002, terminando il 24 aprile del 2005. In Italia è arrivata un anno dopo ottenendo un successo di pubblico immediato.

Quando potremo tornare a rivedere, anche noi italiani, Paso Adelante su Netflix? Speriamo presto, ma per adesso non ci resta che aspettare.