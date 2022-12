Harry e Meghan, un amore da favola (e da Netflix) a tutti i costi

Harry e Meghan

La aspettavamo tutti con ansia, curiosità, trepidazione, un po' come si faceva da bambini con la favola della buonanotte, per scoprire come andava a finire tra il principe e la principessa, se avrebbero battuto il cattivo e vissuto per sempre felici e contenti. E se i libri di fiabe sono pieni di happily ever after quando si tratta della realtà, cos'è che accade ai veri principi e alle vere principesse? Riescono a sconfiggere il male e a trionfare con il solo bacio del vero amore? Netflix ha tentato di raccontare una storia da favola, tratta della vita reale e lo ha fatto attraverso una lente documentaristica e, di conseguenza, basata sui fatti, in questo caso, una loro versione. Così, Harry e Meghan, i protagonisti di questa storia, per dimostrarci l'autenticità del loro amore e il fatto che, in questa vicenda principesca, sarebbero gli eroi e non i cattivi, hanno deciso di raccontarci la loro versione dei fatti, in prima persona, mostrandocela per immagini, narrandocela a voce, ripercorrendone le tappe principali nella loro memoria.

Lei attrice, lui principe scapestrato, due identità opposte ma perfette per finire al centro di una fiaba moderna. I duchi di Sussex, così, si sono seduti, con i loro outfit impeccabili, i loro sguardi volutamente complici e un'espressione facciale che mutava a seconda dello stato d'animo che bisognava rappresentare, per raccontare la loro bellissima e drammatica storia d'amore. E lo hanno fatto davanti alle telecamere di Netflix che, di questi intrighi di palazzo, litigi, amori impossibili, sogni infranti, diritti femminili non rispettati e fiabe dal (necessario) lieto fine, si nutre ormai da sempre. Dopotutto, proprio come un servizio di streaming ha bisogno di storie di principi e principesse per esistere anche i principi e le principesse hanno bisogno di una piattaforma, ancor meglio se un colosso a livello mondiale, per poter raccontare e rendere popolare la loro storia. Così sia Harry e Meghan che Netflix si sono scelti come vicendevole mezzo di comunicazione e affermazione per arrivare il più possibile al cuore del pubblico con una docu-serie di sei episodi messa in piedi alla perfezione e dove l'amore per forza di cose, doveva essere da favola. Qual è stato il risultato? Un racconto patinato, prolisso, unidirezionale e molto ben orchestrato dove quelli che sembravano essere i cattivi secondo l'opinione pubblica, diventano i buoni, quello che sembrava essere menzogna diventa realtà e quello che sembrava essere un amore da copertina diventa l'amore con la A maiuscola.

Tra numerosissime (e ridondanti) immagini storiche e di repertorio, una storia d'amore che per essere raccontata va a ripescare nelle vite dei propri antenati per acquisire credibilità, inquadrature da ritratto, parole studiate a tavolino, ospiti necessari per poter sostenere al meglio la propria tesi e discuterla in modo che possa essere inattaccabile, Harry e Meghan, insieme a Netflix, hanno fatto un ottimo lavoro di marketing. Una serie perfetta sulla carta ma noiosa alla visione, un evento mondiale attesissimo ma non abbastanza di qualità, intrattenente e puro da fare la differenza ed emergere tra gli altri titoli della piattaforma. Volutamente scandalosa per essere degna di finire sulle riviste di gossip ma poco ben strutturata per diventare un bel titolo Netflix degno di essere visto e rivisto, Harry e Meghan è una serie che, per ora, delude.

Come saranno i prossimi episodi? Non ci resta che aspettare giovedì 15 dicembre per scoprirlo.

Voto: 5