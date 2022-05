Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di giugno

Manca ancora un po' all'inizio di giugno ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix del prossimo mese. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del mese dell'inizio dell'estate? Cosa dobbiamo aspettarci da questo giugno 2022 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci sarà

il ritorno di una delle serie Netflix più amate degli ultimi anni, il debutto di un nuovo titolo ispirato a un bestseller, il gran finale di una delle serie italiane più coinvolgenti dell'ultimo periodo e molto altro ancora. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che ci aspetta.

A giugno esce l'ultima stagione di Peaky Blinders

Uscirà il 10 giugno e sarà il capitolo conclusivo di una delle serie più di successo degli ultimi anni. Stiamo parlando di Peaky Blinders, il titolo Netflix che con la sua sesta stagione metterà un punto definitivo al suo racconto durato ben sei anni. La storia di Peaky Blinders 6 riprenderà da dove era stata lasciata alla fine della quinta con il tentativo fallito di omicidio di Oswald Mosley da parte di Tommy Shelby. A questo punto Tommy Shelby dovrà affrontare diversi nemici tra cui se stesso. Per quanto riguarda il gran finale della sesta stagione non abbiamo ancora nessun indizio ma una cosa è certa: Peaky Blinders continuerà in una nuova versione. È stata confermata, infatti, la produzione di un film di Pealy Blinders la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2023.

A giugno c'è il debutto del documentario su Jennifer Lopez

Il mese di giugno vedrà il debutto su Netflix anche del documentario di Jennifer Lopez, Halftime. Si tratta di un nuovo prodotto della piattaforma di streaming dedicato alla popstar e attrice americana che ripercorre la sua lunga carriera nel mondo della musica e del cinema. Halftime aprirà, inoltre, il Tribeca Film Festival l'8 giugno e ha la direzione di Amanda Micheli che offre al pubblico della piattaforma di streaming una prospettiva intima e vulnerabile di Jennifer Lopez come non la si è mai vista prima.

A giugno esce La casa di carta Corea

Ultima ma non per importanza è l'uscita su Netflix a giugno de La casa di carta Corea, il reboot tutto coreano di una delle serie più iconiche della piattaforma di streaming. Si tratta di un remake di 12 episodi che ripercorrerà la rapina mascherata della banda del Professore con nuovi personaggi, nuove ambientazioni ma la stessa trama dell'originale.