Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di luglio

Manca ancora un po' all'inizio di luglio ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix del prossimo mese. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del mese del vivo dell'estate? Cosa dobbiamo aspettarci da questo luglio 2022 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità e qualche ritorno. Si inizia con il debutto dell'adattamento seriale di Resident Evil per poi passare al nuovo film Netflix con Dakota Johnson sul romanzo Persuasione di Jane Austen. Sempre a luglio torna Virgin River con la sua quarta stagione e c'è anche l'atteso ritorno di Neil Patrick Harris sul piccolo schermo con una nuova comedy, Uncoupled.

Il nuovo adattamento seriale di Resident Evil (14 luglio)

A luglio arriva Resident Evil la serie. Anno 2036: quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l'inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

Persuasione con Dakota Johnson sul romanzo di Jane Austen (15 luglio)

Un altro titolo da tenere d'occhio è il nuovo film con Dakota Johnson, Persuasione, ispirato al romanzo omonimo di Jane Austen. Anne Elliot è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l'altezzosa famiglia sull'orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l'affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità.

La quarta stagione di Virgin River (20 luglio)

Torna a luglio anche Virgin River con i nuovi episodi della quarta stagione. Nonostante non sappia se il padre del suo bambino è Mark, il marito deceduto, oppure Jack, Mel inizia la quarta stagione con un senso di ottimismo. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno si sta per realizzare. Mentre Jack la incoraggia con entusiasmo, il dubbio della paternità continua a tormentarlo. Le cose sono rese più complicate dall'arrivo di un nuovo affascinante medico che vuole mettere su famiglia. Hope è ancora in via di guarigione dopo l'incidente d'auto e i persistenti effetti psicologici del trauma cerebrale avranno profonde conseguenze per lei e Doc. Brie è determinata a provare l'innocenza dell'uomo che ama e si trova coinvolta suo malgrado in una relazione più stretta con Mike e pericolosamente vicina alla violenta rete criminale di Calvin. Anche quando stringe un nuovo legame romantico, Preacher non può fare a meno di mantenere viva la speranza di riunirsi con Christopher e Paige.

Il ritorno di Neil Patrick Harris sul piccolo schermo con Uncoupled (29 luglio)

E, infine, debutta su Netflix una nuova serie comedy in otto episodi, Uncoupled, che vede il ritorno di Neil Patrick Harris. Michael (Neil Patrick Harris) pensava che la sua vita fosse perfetta, ma poi il marito lo sorprende lasciandolo dopo 17 anni. All'improvviso deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant'anni da uomo single e gay a New York.