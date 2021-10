Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di novembre

Iniziamo a dare un'occhiata a quelle che saranno le nuove uscite Netflix del prossimo mese. Quali serie tv torneranno con nuovi episodi a novembre 2021 sul catalogo della piattaforma di streaming? Quali sono i titoli più attesi e quelli più promettenti? A noi piace muoverci d'anticipo quindi ecco un primo sguardo alle novità Netflix del mese di novembre 2021. Tra nuovi episodi di serie di successo e novità assolute, il servizio di streaming più diffuso al mondo si prepara a regalarci, ancora una volta, grandi emozioni. Siete pronti? Allora addentriamoci subito nel vivo di questo approfondimento e scopriamo tutto quello che ci attende in fatto di serie tv sul catalogo Netflix.

The Unlikely Murderer (5 novembre)

Nel mese di novembre ci attende una nuova miniserie crime/drammatica. Quale? Si intitola The Unlikely Murderer ed è una libera interpretazione di come Stig Engström, il grafico individuato come il probabile assassino del primo ministro svedese Olof Palme, sia riuscito a eludere la giustizia fino alla morte, con un misto di audacia, fortuna e la perplessità delle forze dell'ordine. Cosa sappiamo di Stig Engström? Com'è potuto sfuggire alla polizia che gli era alle calcagna? L'omicidio non era stato pianificato con cura, Engström ha fatto errori su errori fin dall'inizio e quasi nessuno ha creduto all'alibi che aveva fornito per la fatidica notte del 1986 a Stoccolma.

Gentefied (10 novembre)

Passiamo a Gentefied, la nuova serie dramedy di Netflix creata da due autori di origine chicana (messicani residenti degli Stati Uniti) e tratta dall'omonima opera digitale, una tra le più gettonate nel 2017 al Sundance Film Festival. Questa commedia drammatica bilingue, con episodi della durata di mezz'ora, parla di famiglia, di comunità, dell'amore tra ispanoamericani e di come uno sfratto possa rovinare ogni cosa. Al centro ci sono tre cugini di origine messicana che cercano di realizzare il sogno americano, anche se questo significa mettere in pericolo ciò che hanno di più caro, come il loro quartiere, il nonno immigrato e il ristorante di famiglia. Si tratta di un dramedy in spanglish è ambientato in una Los Angeles in rapido mutamento e affronta temi importanti come identità e classe, in un mondo dove la fama istantanea sui social network si contrappone al dover tradurre i meme ai propri genitori. Ma, cosa più importante, Gentefied stabilirà una volta per tutte la pronuncia del termine "Latinx".

Hellbound (19 novembre)

Passiamo ora a Hellbound, un horror/thriller che racconta la storia di esseri ultraterreni che appaiono dal nulla per emettere sentenze e condannare certi individui all'inferno. Questi eventi soprannaturali scatenano il caos e consentono a un'organizzazione religiosa di aumentare la propria influenza. Alcune persone, però, si insospettiscono delle sue attività e iniziano a indagare sul suo coinvolgimento nei misteriosi eventi.

Cowboy Bebop (19 novembre)

Un altro dei nuovi titoli più attesi di novembre sul catalogo Netflix è Cowboy Bebop, un western spaziale, basato sull'anime omonimo, ad alto contenuto d'azione che vede protagonisti tre cacciatori di taglie, alias "cowboy", in fuga dal loro passato. Radicalmente diversi, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra agguerrita e sarcastica pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, se il prezzo è giusto ma che può solo farsi strada a calci e battute tra le tante risse prima che il passato finisca per fagocitarli tutti.