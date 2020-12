10 serie tv Prime Video da vedere (e rivedere) durante le feste

Tra Natale, Capodanno ed Epifania, ci attendono vacanze molto diverse dal solito: niente cenoni con tutti i parenti, viaggi ridotti al minimo, impianti sciistici chiusi... Milioni di italiani trascorreranno le prossime feste per lo più in casa, con la speranza che l'anno che verrà sia diverso da questo tremendo 2020.

Visto che gli spostamenti, i viaggi e le occasioni per stare in compagnia saranno limitati al minimo, dunque, tanto vale dedicare un po' di tempo alla visione (o al ripasso) di qualche buona serie tv.

Il catalogo di Amazon Prime Video (che è gratuito per chi è già abbonato ad Amazon Prime, altrimenti ha un costo di 36 euro l'anno o 4,99 € al mese) offre una possibilità di scelta quasi sterminata, tra cui può essere difficile districarsi.

Per questo, può essere utile un elenco delle migliori serie tv disponibili su Prime Video. La lista può sempre essere aggiornata e discussa, ma rappresenta un punto di partenza per esplorare alcuni dei “telefilm” (per usare un termine vintage) più amati dagli utenti italiani di Prime.

Fantascienza – The Expanse

Ideata da Mark Fergus e Hawk Ostby, che si sono ispirati ai romanzi di James S. A. Corey, questa serie fantascientifica è ambientata nel XXIV secolo, quando ormai l'intero sistema solare è stato colonizzato.

Tra gli abitanti della Terra, quelli di Marte e i cosiddetti “Belters” che vivono nella cintura di pianeti esterni, la tensione è già alta, ma è destinata a crescere ben oltre i livelli di guardia dopo una serie di misteriosi incidenti spaziali e di spaventose scoperte.

Tutto inizia con le indagini del detective Miller, che deve indagare sulla scomparsa della figlia di uno degli uomini più ricchi e potenti della galassia. Intanto il comandante James Holden e il suo equipaggio sono coinvolti in un mistero spaziale più grande dell'universo stesso, capace di innescare un conflitto di dimensioni mai viste.

Numero stagioni: 6

Numero episodi: oltre 50 (l'ultima stagione è in uscita in queste settimane)

Durata media di un episodio: 45 minuti

Trailer

Distopico – The Man in the High Castle

Creata da Frank Spotnitz a partire dall'omonimo romanzo di Philip K. Dick, questa serie “ucronica” (che cioè parla di un tempo che non esiste) è ambientata in un 1962 alternativo, in cui la seconda guerra mondiale è stata vinta dalla Germania nazista di Hitler.

La storia si svolge negli Stati Uniti, occupati ad est dai nazisti e sulla costa ovest dal Giappone. Protagonista della serie è Juliana Crain, a cui la sorella Trudy affida, poco prima di essere uccisa dalle milizie giapponesi, una pellicola che mostra una realtà sconvolgente, in cui la seconda guerra mondiale è stata vinta dagli Alleati e i nazisti con i loro alleati sono stati sconfitti. Un film? Un documentario inventato? Il mistero accompagna gli spettatori fino al gran finale.

Numero stagioni: 4

Numero episodi: 40

Durata media di un episodio: 50 minuti

Trailer

Comico – La fantastica signora Maisel

Titolo originale: The Marvelous Mrs. Maisel. Creata da Amy Sherman-Palladino (l'ideatrice di Una mamma per amica), parla di Midge Maisel, tipica (o forse no) casalinga ebrea nella New York degli anni '50. Dopo aver scoperto che suo marito Joel, aspirante comico senza talento, l'ha tradita con la segretaria, il suo matrimonio va in pezzi. Ma Midge non si lascia abbattere, e un po' per caso un po' per sfida si lancia anche lei negli stand-up comedy in voga nei locali della Grande Mela, rivelandosi irresistibilmente spiritosa, sensuale e divertente allo stesso tempo.

Un incontro con il comico Lenny Bruce la convince a tentare la strada del successo, trovando in Susie una manager, oltre che un'amica, preziosa quanto irriverente.

Numero di stagioni: 3 (la 4ª è in produzione)

Numero di episodi: 26

Durata media di un episodio: 1 ora

D'autore – Crisi in sei scene

Titolo originale: Crisis in Six Scenes. La prima e unica serie televisiva creata, diretta e interpretata da Woody Allen nel 2016 è ambientata anch'essa a New York (come la maggior parte delle opere di Allen) negli anni '60.

Allen interpreta il tipico personaggio nevrotico e insicuro che vive nei sobborghi con la sua famiglia un'esistenza tutto sommato tranquilla, almeno fino all'arrivo di un personaggio interpretato da Miley Cirus che li sconvolgerà in ogni senso.

La serie non ha avuto apprezzamenti unanimi, ma per i fan di Woody Allen è sicuramente imperdibile.

Numero di stagioni: 1

Numero di episodi: 6

Durata media di un episodio: 20 minuti

Miniserie – Little Fires Everywhere

A proposito di serie brevi, tra le più acclamate del 2020 c'è indubbiamente Little Fires Everywhere (o Tanti piccoli fuochi in italiano). Prodotto e interpretato da Reese Witherspoon e Kerry Washington, la trama ruota intorno alla famiglia "da cartolina" Richardson, che vive nella Cleveland degli anni '90. A sconvolgere la loro vita arriva una madre e una figlia fuori dal comune.

Numero di stagioni: 1

Numero di episodi: 8

Durata media di un episodio: 1 ora

Trailer

Fiabesco – Carnival Row

Nel 2019, invece, una serie che ha riscosso apprezzamenti unanimi è stata Carnival Row. Ambientata in un mondo in cui una sanguinosa guerra ha devastato le terre abitate dalle creature fatate, costringendole a fuggire e a rifugiarsi tra gli umani, segue le indagini di Rycroft Philostrate (interpretato da Orlando Bloom), che deve far luce su una serie di omicidi, e la carriera da "ribelle" di Vignette Stonemoss, incantevole fata con le fattezze della top model Cara Delevigne. Ad agosto 2020 sono terminate le riprese della seconda stagione, ma ancora non si conosce la data di uscita.

Numero di stagioni: 1

Numero di episodi: 8

Durata media di un episodio: 1 ora

Trailer

Futuristico – Upload

Altra serie molto apprezzata nel 2020 è stata Upload, creata da Greg Daniels (I Simpson, The Office, Saturday Night Live) e interpretata da Robbie Amell e Andy Alloa. In un futuro prossimo, la morte è stata "sconfitta" grazie alla possibilità di caricare (a pagamento) la mente delle persone in una realtà virtuale perfetta o quasi in cui trascorrere l'eternità.

Nonostante la premessa funerea, si tratta di una serie divertente dall'inizio alla fine, anche se non mancano i momenti di suspense e i colpi di scena. La seconda stagione è stata rimandata a causa della pandemia.

Numero di stagioni: 1

Numero di episodi: 10

Durata media di un episodio: 35 minuti

Trailer

Romantico – Modern Love

Prodotta nel 2019 basandosi su una rubrica settimanale del New York Times. Sesso, famiglia, amore di sé e amore platonico: il romanticiscmo in ogni sua forma ed espressione prende corpo nelle storie raccontate sulla rubrica e vissute dagli abitanti della città.

Anche in questo caso, la seconda stagione è stata annunciata ma poi rimandata a causa della pandemia. Tra i protagonisti la star di Il diavolo veste Prada, Anne Hathaway.

Numero di stagioni: 1

Numero di episodi: 8

Durata media di un episodio: 30 minuti

Trailer

Thriller – Tales from the Loop

Basata sulle opere illustrate (tra cui un libro e un gioco da tavolo) dell'artista svedese Simon Stalenhag, è ambientata in una cittadina rurale dell'Ohio nel cui sottosuolo si trova un grande acceleratore di particelle. Tra il presente degli anni '80 e il passato di decenni prima, i protagonisti vivono un'esistenza ben poco lineare, dal punto di vista cronologico, ma anche esistenziale e spirituale.

Consigliatissimo a chi ama i thriller ricchi di soprese, ma anche a chi predilige le storie di viaggi nel tempo e paradossi di ogni genere.

Numero di stagioni: 1

Numero di episodi: 8

Durata media di un episodio: 55 minuti

Trailer

Supereroi – The Boys

Ispirata all'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson nel 2006, racconta della vita da star dei supereoi, i cui vizi sono coperti dalla multinazionale Vought American, interessata più al marketing che a salvare vite.

I "ragazzi" del titolo sono quelli della squadra di ex agenti della CIA incaricata di punire i crimini del gruppo di supereroi chiamata "i Sette". Negli scorsi mesi è uscita la seconda stagione.

Numero di stagioni: 2

Numero di episodi: 16

Durata media di un episodio: 1 ora

Trailer